Merc u panici: Moramo brže reagovati

Njemačka i Evropa moraju brzo da reaguju kako bi razvile sopstvene kapacitete vještačke inteligencije i zaštitile svoj digitalni suverenitet u eri koju mijenja nova tehnologija, rekao je njemački kancelar Fridrih Merc.

Njemačka i Evropa moraju brzo da reaguju kako bi razvile sopstvene kapacitete vještačke inteligencije i zaštitile svoj digitalni suverenitet u eri koju mijenja nova tehnologija, rekao je njemački kancelar Fridrih Merc.

Merc je u obraćanju na konferenciji o vještačkoj inteligenciji u Berlinu istakao da države rizikuju da predaju kontrolu spoljnim provajderima pošto je nova tehnologija sve više uključena u ekonomiju.

"To je razlog zbog kojeg moramo, po svaku cijenu, izbjeći da postanemo u potpunosti zavisni od trećih strana kada je u pitanju razvoj i upotreba ove tehnologije. To je razlog zbog kojeg je pitanje digitalnog suvereniteta u kontekstu vještačke inteligencije postalo egzistencijalno", naglasio je Merc.

Prema njegovim riječima, glavni cilj je da budu u mogućnosti da nezavisno proizvode tehnologiju i rukovode njome kroz cjelokupan lanac vrijednosti, od uređaja do programa.

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Merc je po dolasku na vlast prošle godine formirao ministarstvo za digitalizaciju i modernizaciju, a njegova administracija poručila je da će pojačati napore kako bi uhvatila korak za evropskim privredama koje se kreću brže na putu digitalizacije, poput Holandije i Danske, piše Srna.