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Tramp izrazio sumnju u bezbjednost izbora

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02.11.2026 14:46

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Трамп изразио сумњу у безбједност избора
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp izrazio je sumnju u vezi sa bezbjednošću izbora u Američkom kongresu koji će biti održani sutra.

"Ne", odgovorio je Tramp na pitanje "Njujork posta" da li smatra da će izbori biti bezbjedni.

Tramp je u utorak, 27. oktobra, uslovio priznavanje izbora transparentnošću njihovih rezultata.

U SAD će sutra biti održani izbori za 35 senatora u Senatu Kongresa SAD i 435 članova Predstavničkog doma Kongresa SAD, kao i regionalnih lidera u nekoliko saveznih država.

Analitičari tvrde da postoji rizik da Republikanska stranka izgubi kontrolu nad Predstavničkim domom Kongresa, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

izbori

Kongres SAD

bezbjednost

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