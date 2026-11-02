Tramp izrazio sumnju u bezbjednost izbora

Predsjednik SAD Donald Tramp izrazio je sumnju u vezi sa bezbjednošću izbora u Američkom kongresu koji će biti održani sutra.

"Ne", odgovorio je Tramp na pitanje "Njujork posta" da li smatra da će izbori biti bezbjedni.

Tramp je u utorak, 27. oktobra, uslovio priznavanje izbora transparentnošću njihovih rezultata.

U SAD će sutra biti održani izbori za 35 senatora u Senatu Kongresa SAD i 435 članova Predstavničkog doma Kongresa SAD, kao i regionalnih lidera u nekoliko saveznih država.

Analitičari tvrde da postoji rizik da Republikanska stranka izgubi kontrolu nad Predstavničkim domom Kongresa, prenosi Srna.