Tramp izrazio sumnju u bezbjednost izbora

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izrazio je sumnju u vezi sa bezbjednošću izbora u Američkom kongresu koji će biti održani sutra.
"Ne", odgovorio je Tramp na pitanje "Njujork posta" da li smatra da će izbori biti bezbjedni.
Tramp je u utorak, 27. oktobra, uslovio priznavanje izbora transparentnošću njihovih rezultata.
U SAD će sutra biti održani izbori za 35 senatora u Senatu Kongresa SAD i 435 članova Predstavničkog doma Kongresa SAD, kao i regionalnih lidera u nekoliko saveznih država.
Analitičari tvrde da postoji rizik da Republikanska stranka izgubi kontrolu nad Predstavničkim domom Kongresa, prenosi Srna.
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