Logo

Avion Viz Era primio prijetnju bombom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 14:44

Komentari:

0
Авион компаније Виз Ер
Foto: Tibor Szabo / Pexels

Avion kompanije "Viz er" na letu iz Londona za Sofiju preusmjeren je na aerodrom u Budimpešti nakon što je primljena dojava o bombi, izjavio je mađarski ministar odbrane Romuluš Ruzin Sendi.

Sendi je objavio na "Fejsbuku" da je policija preduzela dodatne mjere nakon slijetanja, a mađarski lovac "gripen" pratio je putnički avion do slijetanja na aerodrom u Budimpešti.

Iz "Viz era" je saopšteno da vlasti trenutno vrše bezbjednosnu provjeru aviona i putnika.

"Gripen" se nakon incidenta vratio u svoju bazu u Kečkemetu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Viz Er

Prijetnja bombom

avion

London

Napad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лов на најтраженијег бјегунца Европе: За дојаву о нуде два милиона евра

Svijet

Lov na najtraženijeg bjegunca Evrope: Za dojavu o nude dva miliona evra

2 h

0
Трамп: Нећу покушавати да добијем трећи мандат

Svijet

Tramp: Neću pokušavati da dobijem treći mandat

3 h

1
Немачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку немачког савезног парламента, Бундестага, у згради Рајхстага у Берлину, Немачка, у среду, 14. октобра 2026. (

Svijet

Merc: Nema tolerancije za nasilje na protestima

3 h

0
Линдзи Кленси посматра чланове пороте док их судија Вилијам Саливан анкетира током суђења за убиство у Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у понедјељак, 31. августа 2026. године.

Svijet

Lindzi Klensi ponovo pred sudom

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima