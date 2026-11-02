Avion Viz Era primio prijetnju bombom

Avion kompanije "Viz er" na letu iz Londona za Sofiju preusmjeren je na aerodrom u Budimpešti nakon što je primljena dojava o bombi, izjavio je mađarski ministar odbrane Romuluš Ruzin Sendi.

Sendi je objavio na "Fejsbuku" da je policija preduzela dodatne mjere nakon slijetanja, a mađarski lovac "gripen" pratio je putnički avion do slijetanja na aerodrom u Budimpešti.

Iz "Viz era" je saopšteno da vlasti trenutno vrše bezbjednosnu provjeru aviona i putnika.

"Gripen" se nakon incidenta vratio u svoju bazu u Kečkemetu, prenosi Srna.