Tramp: Neću pokušavati da dobijem treći mandat

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da neće pokušavati da dobije treći mandat na toj funkciji, uprkos trenutnoj popularnosti među američkim biračima.

"Otići ću. Volio bih da se kandidujem. Sprovedena je anketa prije nekoliko dana u kojoj sam ubjedljivo pobijedio sve. Volio bih, ali nema veze", odgovorio je Tramp na pitanje "Njujork posta" da li odlazi na kraju trenutnog mandata.

Tramp je naglasio da se mnogo toga može postići u preostale dvije godine njegovog mandata.

U SAD će sutra biti održani izbori za 35 senatora u Senatu Kongresa SAD i 435 članova Predstavničkog doma Kongresa SAD, kao i regionalnih lidera u nekoliko saveznih država.

Analitičari tvrde da postoji rizik da Republikanska stranka izgubi kontrolu nad Predstavničkim domom Kongresa, prenosi Srna.