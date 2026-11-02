Ubijeno ili povrijeđeno 20 civila u raketnom napadu Huta

Najmanje 20 civila ubijeno je ili povrijeđeno raketnom napadu Huta na zdravstveni centar u jugozapadnoj jemenskoj provinciji Lahdž, prenijeli su državni mediji.

Državni satelitski kanal Saba javio je da je meta raketnog napada bio zdravstveni centar El Sukja u provinciji Lahdž.

Emiter nije pružio detalje o žrtvama i povredama, niti dodatne informacije o napadu.

Pobunjenička grupa Huti za sada nije komentarisala izvještaj.

Provincija Lahdž se graniči sa privremenom prijestonicom Jemena, Adenom, što je čini strateški važnim područjem koje povezuje grad sa drugim provincijama.

Vladine snage i Huti pobunjenici su se posljednjih sedmica više puta sukobili u okrugu El Mudariba u Lahdžu, ali nijedna strana nije ostvarila odlučujuću pobjedu, prenosi Srna