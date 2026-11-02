Kremlj o ruskom gasu u Evropi: Za sada nema uslova

Za sada je teško govoriti o mogućnosti obnavljanja tranzita ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine u budućnosti, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Za sada je teško govoriti o tome. Sama situacija na terenu više nego slikovito svjedoči o nemogućnosti realizacije takvih planova u ovom trenutku. Ali, vidjećemo šta će biti u budućnosti", istakao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li Moskva razmatra mogućnost obnavljanja isporuka ruskog gasa u Evropsku uniju preko Ukrajine.

Obnavljanje tranzita ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine u budućnosti zavisiće kako od želje kupaca, tako i od želje i mogućnosti prodavaca, napomenuo je on.

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"Sve će zavisiti od želje kupaca, želje i mogućnosti prodavaca. Jer, kao što znate, tržište gasa je mnogo veće od evropskog, iako je evropsko tržište premijum tržište", dodao je Peskov.

Ranije su mediji objavili, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, da Sjedinjene Američke Države nastoje da se obnove isporuke ruskog gasa u Evropu preko teritorije Ukrajine.

Peskov je na brifingu pomenuo i pripreme za samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje. Prema njegovim riječima, Kremlj će uskoro znati da li će se bilateralni sastanak između ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa održati na samitu APEK-a, iako trenutno nema čvrstih planova.

"Po pravilu, ovi sastanci se usko koordinišu bliže datumu događaja. Mislim da ćemo uskoro imati razumijevanje o tome da li će se takav bilateralni sastanak održati", rekao je portparol Kremlja.

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Predsjednici Rusije i SAD moći će da razgovaraju ukoliko obojica budu prisustvovala samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u kineskom Šenženu, ukazao je Peskov.

"Može se sa sigurnošću reći da će, ukoliko predsjednik Putin i predsjednik Tramp budu u Šenženu, oni na ovaj ili onaj način, naravno, razgovarati: ili će se sastati nasamo ili će razgovarati na marginama događaja, ali do tog razgovora će svakako doći", napomenuo je Peskov.

Peskov je takođe kazao da pripreme za sastanak ruskog predsjednika i kineskog predsjednika Si Đinpinga na samitu APEK-a su u toku, a Moskva željno iščekuje ovaj kontakt.

Prema njegovim riječima, Moskva i Peking imaju ogromnu saradnju u širokom spektru oblasti. To zahtijeva, između ostalog, koordinaciju na međunarodnoj sceni, uključujući i na najvišem nivou, dodao je on.

Samit APEK-a biće održan u kineskom Šenženu 18. i 19. novembra.

Kako je ranije izjavio portparol predsjednika Rusije, trilateralni pregovori o Ukrajini i organizacija samita predsjednika Rusije, predsjednika Kine i američkog lidera nisu međusobno povezani.