Dodik: Nema vlasti sa Strankom za BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da ova stranka nastavlja saradnju sa HDZ-om BiH na nivou BiH, ali kada je u pitanju bošnjačka strana, nikakvo partnerstvo ne dolazi u obzir sa strukturom u kojoj će se naći Stranka za BiH koja izražava neprijateljske stavove prema Republici Srpskoj.

"Stranka za BiH neće biti u Savjetu ministara ili mi nećemo biti. Pošto imamo četiri delegata, neka, ne vidim način kako će je provući. Kraj nas neće proći".

Dodik ističe i da su uspjeli u ovom vremenu da definišu i pronađu partnerstvo koje je utvrđeno za desetog delegata u Predstavničkom domu i da će se SNSD pojaviti kao nezaobilazan faktor na nivou BiH.

"Glavni cilj je ka traženju dvotrećinske većine koja je važna zbog ustava i izbor četvrtog delegata za Dom naroda. Obavještavam vas da smo obezbijedili dodatno broj poslanika, da Republika Srpska već na konstitutivnoj sjednici će imati manifestovanu dvotrećinsku većinu za sve izbore, a time i pretpostavku za usvajanje Ustava i izbor četvrtog delegata u Domu naroda", rekao je Dodik.

On poručuje da je potrebno da se definiše većina i da ona može da da odgovore na mnoge izazove i probleme koji su otvoreno već duže vrijeme.

"Za nas BiH i dalje ostaje izazovna, ponašaćemo se u okviru našeg opredjeljenja da ćemo Srpskoj obezbijediti stabilnu vlast i stabilno ekonomsko kretanje, a što se tiče BiH samo ono što je predviđeno Dejtonom. Hoće li ili neće da razgovaraju, to je njihov pristup. Mi smo naš pristup definisali i on je baziran na potpunom poštovanju Dejtona. Tražićemo da sve odluke koje su donesene od strane visokih predstavnika, da budu odmah proglašene ništavnim u okviru parlamentarne procedure i da se poništi praksa koja je proizvela bilo šta vezano za te odluke. To ruši Ustav BiH koji kaže da samo parlamentarna skupština može donijeti zakone", rekao je Dodik.

On poručuje i da zakoni koji su potvrđeni u parlamentu, moraće da se preispitaju u smislu otvaranja tih zakona i svega što je nametnuto, jer je učinjeno u radikalnim okolnostima.

Komentarišući evropski put BiH, Dodik poručuje je put u EU za srpsku stranu važan, ali negativna iskustva prevazilaze potrebu da se radi na njemu.

"Evropski put je uvijek služio za demontažu Republike Srpske. Nismo primarno protiv EU puta, ali nismo ni da nam se nameću politike koje degradiraju Srpsku. Znamo da oni insistiraju da se neki zakoni ponovo stave na dnevni red. Može da razgovaramo o tome, ukoliko to bude zadovoljilo naše pozicije i uvažilo sve ovo prethodno što sam rekao. Da će neko dobiti bjanko, neće. EU nam je važan, ali negativna iskustva prevazilaze da radimo na njemu", rekao je Dodik.

Rješenje za Ustavni sud prije formiranja Savjeta ministara

Predsjednik SNSD-a poručuje da pitanje Ustavnog suda BiH definitivno treba da bude riješeno i treba da bude riješeno prije uspostavljanja Savjeta ministara.

"Predlažemo da se donese zakon o Ustavnom sudu koji će propisati sastav", kaže Dodik i predlaže da se Ustavni sud sastoji od devet sudija, po tri iz svakog naroda i u kome bi postojali mehanizmi zaštite nacionalnog interesa.

"Odbacujemo praksu Ustavnog suda u posljednjih deset godina. Ne možemo da nastavimo raditi na nivou BiH sa stranim sudijama u Ustavnom sudu. Ako neko želi SNSD i Republiku Srpsku da budu viđeni u organima BiH, gledaće nas ako završimo Ustavni sud i ove odluke koje su nametnuli kao kvazizakone", rekao je Dodik.