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Ajatolah prijeti Izrael i SAD-u: Naš odgovor će biti bez geografskih granica i bez odlaganja

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02.11.2026 11:57

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Ајатолах пријети Израел и САД-у: Наш одговор ће бити без географских граница и без одлагања
Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei poručio je da će Iran na svaku prijetnju odgovoriti odmah, snažno i bez geografskih ograničenja. Njegovo upozorenje dolazi nakon sastanka sa najvišim vojnim komandantima, kojima je izdao smjernice za pripreme u slučaju nove američko-izraelske vojne akcije.

Prema izvještaju državne novinske agencije IRNA, sastanak je održan u subotu, 31. oktobra, u vrijeme diplomatskih nastojanja da se spriječi novo širenje sukoba.

"Na svaki nivo ili vrstu prijetnje mora se odgovoriti odmah, snažno i bez geografskih ograničenja", poručio je Hamnei.

Ažuriranje mogućih ciljeva

Prema navodima iranskih državnih medija, Hamnei je zatražio ažuriranje liste mogućih američkih i izraelskih ciljeva, uključujući „sve vrste fizičkih i nefizičkih objekata“.

Poručio je i da će Iran odlučivati o trajanju eventualnog novog rata.

"Ako neprijatelji Irana obnove vojne ili terorističke napade, Oružane snage Islamske Republike Iran i iranski narod odlučiće kada i pod kojim uslovima će ti napadi biti okončani", rekao je.

Sastanak je uslijedio nakon upozorenja iz SAD o mogućnosti kratke, ali intenzivne vojne kampanje protiv Irana nakon izbora na sredini predsjedničkog mandata.

Tvrdnje o većoj proizvodnji oružja

Iranski državni mediji navode da su komandant Islamske revolucionarne garde, general Ahmad Vahidi, komandant vojske i načelnik Generalštaba izvijestili Hamneija o vojnoj spremnosti zemlje.

Tom prilikom iznesena je i tvrdnja da je proizvodnja naoružanja povećana sedam puta.

Istovremeno, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da Teheran očekuje da će druga strana pokazati razumnost i prednost dati diplomatskom rješenju. Ustvrdio je da je Iran, na osnovu iskustava iz prethodna dva rata, danas snažniji nego ranije.

Institut za proučavanje rata (ISV), sa sjedištem u Vašingtonu, ocijenio je da su Hamneijeve prijetnje vjerovatno dio nastojanja Teherana da odvrati SAD i Izrael od novog napada.

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Tagovi :

Iran

Ajatolah Modžtaba Hamnei

Izrael

Amerika

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