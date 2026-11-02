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Novi hakerski napad na frižidere: Napadaju ovu zemlju!

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02.11.2026 11:07

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Замрзивачи су искључени у продавници ИЦА Баронен у улици Одengatan у Стокхолму, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, након што је неколико продавница током ноћи имало проблема са фрижидерима и замрзивачима.
Foto: Tanjug/Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP

U nekoliko švedskih trgovina tokom noći naglo je porasla temperatura u rashladnim uređajima. Događaj su potvrdili trgovački lanci ICA i Coop, a najmanje jedna poslovnica sumnja na sajber-napad, prenosi Rojters.

Ovaj incident podsjeća na događaj iz Francuske prošlog mjeseca, kada je francuska policija saopštila da su hakeri u napadu velikih razmjera preuzeli kontrolu nad rashladnim sistemima u stotinama supermarketa. To je dovelo do kvarenja hrane i požara, otkrivajući ranjivost povezanih sistema.

Temperatura podešena na 50 stepeni

Jedna od švedskih trgovina objavila je na društvenim mrežama da je temperatura u njenim frižiderima i zamrzivačima bila podešena na 50 stepeni Celzijusa, što podsjeća na scenario napada u Francuskoj.

Portparol kompanije ICA potvrdio je problem u poruci elektronske pošte.

„Svjesni smo da je manji broj trgovina tokom noći bio pogođen incidentom koji je uticao na njihove sisteme hlađenja i zamrzavanja“, naveo je on.

Iz trgovačke grupe Coop potvrdili su za dnevni list „Aftonbladet“ da je šest njihovih poslovnica bilo pogođeno sličnim incidentima.

Coop zasad nije odgovorio na upit za dodatni komentar.

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Tagovi :

hakeri

Hakerski napadi

hakerski napad na frižidere

električna energija

Hlađenje

Švedska

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