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Fatalna greška – nove eksplozije u Ormuzu

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02.11.2026 10:58

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Фатална грешка – нове експлозије у Ормузу
Foto: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Dva tankera za naftu eksplodirala su nakon što su naišli na mine dok su se kretali nedozvoljenom rutom u Ormuskom moreuzu, saopštila je danas kancelarija za odnose s javnošću mornarice iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Mornarica IRGC-a je saopštila da je jedan od brodova supertanker i da je na njemu izbio požar nakon snažne eksplozije, prenosi iranska televizija Pres.

U saopštenju se navodi da su oba tankera namjerno deaktivirala svoje sisteme za navigaciju i identifikaciju u pokušaju da tajno prođu kroz ograničenu južnu rutu, uz podršku američke vojske, kao i da su se nakon eksplozija tankeri zaustavili na licu mjesta.

Mornarica IRGC-a je naglasila da su tankeri ignorisali ponovljena upozorenja i da su ušli u opasne vode što je, kako je saopšteno, bilo jasno kršenje propisa koji regulišu strateški plovni put.

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Tag :

Hormuški moreuz

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