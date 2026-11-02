Kralja Čarlsa "okupao" pljusak: Iznervirano mahao da mu donesu kišobran

Britanski kralj Čarls ostao je na pljusku tokom parade povodom Dana nezavisnosti Antigve i Barbude, dok je kraljica Kamila odmah dobila kišobran i sklonila se sa bine.

Kralj i kraljica prisustvovali su u nedjelju uveče proslavi 45. godišnjice nezavisnosti ove karipske države na stadionu „Ser Vivijan Ričards“ u glavnom gradu Sent Džonsu, gdje su se okupile vojne i uniformisane jedinice.

Parada je bila u toku kada je počela jaka kiša. Kako se vidi na snimku agencije Rojters, Kamili je jedna osoba odmah donijela kišobran, a policajka ju je ispratila sa bine.

The storm welcomes Charles and Camilla to Antigua. https://t.co/jXE49HIbQO — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 2, 2026

Čarls je u početku sišao sa bine i prošetao crvenim tepihom, ali se potom vratio na svoje mjesto i nastavio da prati ceremoniju počasne garde bez zaštite od kiše. U jednom trenutku moglo se vidjeti kako iznervirano maše da mu se donese kišobran.

Kišobran je kralju nakon nekog vremena donio jedan muškarac, nakon čega je Čarls sa njim obišao postrojene jedinice. Komentator lokalne televizije Ej-Bi-Es rekao je u prenosu da je kralj ostao na svom mjestu.

Kralj je na stadionu bacio i novčić za početak egzibicione utakmice kriketa. Čarls je trenutno na jesenjoj turneji po karipskim državama, uoči samita Komonvelta, prenosi Kliks.