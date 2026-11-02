Krista Pajk provela 30 godina u samici: Podnijela zahtjev da se prekine njena izolacija od drugih zatvorenica

Advokat Kriste Pajk podnio je hitan zahtjev federalnom sudu tražeći da zatvorski zvaničnici prestanu da njegovu klijentkinju drže izolovanu od drugih zatvorenica.

U zahtjevu se Odjeljenje za zatvore Tenesija (TDC) optužuje da "drži gospođu Pajk u neograničenoj izolaciji u zatvorskoj ambulanti" Centra za rehabilitaciju Debra K. Džonson (DJRC), otkako se vratila u ustanovu iz bolnice nakon neuspjelog pokušaja izvršenja smrtne kazne.

Pajk (50) trenutno se oporavlja nakon što je preživela dvije smrtonosne injekcije tokom noći 30. septembra. Međutim, od otpuštanja iz bolnice 9. oktobra, zatvorski zvaničnici je "drže u izolaciji u ambulanti DJRC-a, odvojenu od svih ostalih zatvorenica", navodi se u kopiji zahteva koju je pribavio magazin Pipl.

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Odluka da se Pajk drži u izolaciji direktno krši sporazum koji je TDC prihvatio još 2024. godine, navodi se u zahtjevu.

Tim sporazumom praktično je okončana njena izolacija nakon 30 godina provedenih u samici, a omogućeno joj je da radi, jede i vježba zajedno sa ostalim zatvorenicama, navodi se u zahtjevu.

Prema navodima zahtjeva, zvaničnici krše sporazum tako što Pajk uskraćuju "mogućnost da radi, jede i na drugi način se druži sa drugim ženama u DJRC-u", a istovremeno odbijaju "njen razuman zahtjev da bude smještena sa drugim ženama koje su na privremenom medicinskom liječenju".

Pored toga, zvaničnici su navodno rekli da planiraju da Pajk drže u izolaciji "do daljeg", navodi se u zahtjevu podnijetom Okružnom sudu SAD za Srednji okrug Tenesija.

Zahtevom se traži da sud sprovede sporazum i naloži TDC-u da prestane da izoluje Pajkovu, za koju se u dokumentu navodi da se "sada oporavlja od povreda koje joj je nanijela država".

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Advokati Pajkove rekli su u izjavi za Pipl da su "više puta upozoravali da ovakvo postupanje ne samo da nanosi štetu Kristi Pajk, već i direktno krši jasne odredbe sporazuma o poravnanju".

"Zahtjev je podnijet po hitnom postupku jer svaki dan nastavka izolacije nanosi dodatnu štetu [Pajk]", dodali su advokati Endži Bergman, Brajan Rouark i Hana Veber iz advokatske kancelarije "Bas Beri i Sims".

Dokument od 43 stranice sadrži prethodni sporazum o poravnanju i izjavu Kriste Pajk.

U njoj navodi da je veći dio dana izolovana u prostoriji sa "tušem prepunim bubašvaba", koji je primorana da čisti, što je, kako tvrdi, "izlaže velikom riziku od infekcije i dodatnih povreda".

Takođe navodi da je nakon povratka u zatvor jednom odvedena u bolničku hitnu službu, ali tada nije primljena na liječenje. Tvrdi da pati od "teških opekotina, oštećenja nerava, problema sa spavanjem i teške psihološke traume".

Portparol TDC-a nije odgovorio na zahtjev za komentar.