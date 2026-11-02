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Potvrdio i FBI: Sjeverna Koreja izvela najveću kripto pljačku u istoriji

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02.11.2026 08:20

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Потврдио и ФБИ: Сјеверна Кореја извела највећу крипто пљачку у историји
Foto: Pixabay

Američki Savezni istražni biro (FBI) potvrdio je da Sjeverna Koreja stoji iza velikog hakerskog napada na Binans, najveću svjetsku berzu kriptovaluta. U napadu izvedenom 29. oktobra ukradena je digitalna imovina vrijedna oko 6,3 milijarde dolara, što se smatra najvećom krađom kriptovaluta do sada.

FBI je kasno u subotu objavio da je za napad odgovorna sjevernokorejska hakerska grupa TrejderTrejtor. Istu grupu je ranije kao počinioca identifikovala američka kompanija TRM Labs, koja se bavi analizom transakcija kriptovaluta.

Ukradene milijarde prebacili za samo 20 minuta

Prema analizi TRM Labsa, napadači su većinu od 6,3 milijarde dolara ukradenih kriptovaluta premjestili u roku od samo 20 minuta. Vjeruje se da su pokušavali što brže da prebace sredstva kako bi spriječili njihovo zamrzavanje.

Хакери

Svijet

Sjeverna Koreja izvela najveću pljačku kriptovaluta u istoriji

FBI je potvrdio da američke vlasti prate kretanje ukradene digitalne imovine. Zajedno sa američkom Tajnom službom i poreskom istražnom službom utvrdio je da napadači ukradena sredstva uglavnom pretvaraju u kriptovalutu eterijum.

FBI prati pokušaje pranja ukradenog novca

„Primijetili smo kako akteri iz grupe TrejderTrejtor pretvaraju ukradenu imovinu“, saopštio je FBI, navodeći da se najveći dio sredstava pretvara u eterijum.

„Očekuje se da će ta imovina dodatno biti 'oprana' tako što će se konvertovati preko (decentralizovanih finansija) DeFi i usluga za trenutnu zamjenu kriptovaluta dok ih pripremaju za dalje faze pranja novca“, saopštio je FBI.

Takvim premještanjem i pretvaranjem kriptovaluta napadači pokušavaju da otežaju praćenje ukradenog novca. FBI je objavio i adrese digitalnih novčanika koje povezuje sa sjevernokorejskim hakerima.

Američke vlasti pozvale su kriptoberze, pružaoce usluga razmjene digitalne imovine i kompanije koje analiziraju blokčejn da blokiraju transakcije povezane sa tim adresama kako bi spriječile dalje premještanje ukradenih sredstava.

Binans tvrdi da je pokrio 90 odsto ukradenog iznosa

Binans je u subotu objavio da je vlastitim sredstvima uspio da pokrije 90 odsto imovine ukradene tokom napada. Kompanija je za pokrivanje gubitaka izdvojila oko 6,34 milijarde dolara kako njeni korisnici ne bi ostali bez svojih kriptovaluta.

Preostalih 10 odsto odnosi se na tokene kojima se rjeđe trguje i koje je teže nabaviti u velikim količinama. Iz Binansa su poručili da će im možda trebati više vremena kako bi obezbijedili preostalu imovinu.

„Binans će preuzeti finansijski efekat ukradene imovine, a ne naši korisnici“, saopštila je kompanija na društvenoj mreži Iks.

Za pokrivanje štete Binans je iskoristio i dio svog rezervnog fonda "Secure Asset Fund for Users" (SAFU), vrijednog približno milijardu dolara, koji služi za zaštitu korisnika u slučaju velikih bezbjednosnih propusta.

Ukradeni bitkoin, eterijum i stabilni koini

Među ukradenom imovinom nalaze se bitkoin, eterijum i stabilni koini poput tetera i USD koina, čija je vrijednost vezana za tradicionalne valute, najčešće američki dolar.

Za razliku od bitkoina i etera, izdavaoci pojedinih stabilnih koina mogu da zamrznu tokene povezane sa krađom. Zbog toga je nakon napada dio ukradene imovine blokiran, dok se ostatak pokušava pronaći praćenjem transakcija.

Binans je nakon napada privremeno obustavio isplate kriptovaluta. Kompanija je najavila da planira da ih ponovo omogući u nedjelju, 1. novembra, nakon završetka dodatnih bezbjednosnih provjera.

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