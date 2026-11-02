Novi talas blokada škola u Francuskoj, protesti u više gradova

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Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Učenici srednjih škola započeli su novi talas blokada obrazovnih institucija u nekoliko gradova Francuske, uključujući prijestonicu Pariz, javio je medijski servis BFMTV.

Na blokade je juče pozvao predsjednik sindikata srednjoškolaca Pjer Sorzat. On je najavio nekoliko protesta početkom ove sedmice, istakavši da će vrhunac blokada početi sutra. Učenici su do sada blokirali škole su Parizu, Lionu, Renu, Marseju i Ivri sir Senu, a kasnije su im se na protestima pridružili oni koji su nezadovoljni zbog rasta cijena, prenosi Srna.

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