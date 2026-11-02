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"Zapad sve agresivniji"

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02.11.2026 09:51

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"Запад све агресивнији"
Foto: Tanjug/AP/Teresa Suarez

Što se Rusija više približava uspješnom završetku Specijalne vojne operacije, to su antiruske akcije Zapada sve agresivnije i sofisticiranije, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu.

"Pokušaji zauzimanja ruske teritorije, njenih resursa i porobljavanja naših naroda vršeni su više puta, ali to nikada nije postignuto vojnim putem", rekao je Šojgu.

On je dodao da se Rusija svaki put borila protiv agresora "u jednoj formaciji", prenosi Srna.

"Što smo bliži pobjedi i uspješnom završetku Specijalne vojne operacije, to ovi pokušaji postaju agresivniji i sofisticiraniji", naveo je Šojgu na otvaranju Međunarodne sedmice naroda Rusije.

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