Logo

Uzbuna u Italiji: Stanovništvu izdato hitno upozorenje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 10:01

Komentari:

0
Радници, студенти и активисти учествују у протесту током генералног штрајка широм земље, који су организовали независни синдикати због раста трошкова живота, ниских плата и издвајања за војну потрошњу, у петак, 30. октобра 2026. године, у Риму.
Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Zbog loših vremenskih uslova u italijanskim regijama Apuliji i Bazilikati za danas je proglašen narandžasti nivo upozorenja, dok je u više gradova naređeno zatvaranje škola.

Odjeljenje za civilnu zaštitu, u saradnji sa pogođenim regijama, izdalo je novo upozorenje na opasne vremenske uslove, prenosi ADN Kronos.

Žuti nivo upozorenja na snazi je u Kalabriji, Kampaniji, Molizeu, Abrucu i Siciliji.

Zbog najavljenih obilnih padavina, pojedine opštine u Apuliji uvele su ograničenja, uključujući zatvaranje škola. Nastava je obustavljena, između ostalog, u San Severu, u pokrajini Fođa, kao i u Lečeu i Brindiziju.

U Barleti će biti pojačan nadzor nad gradskim i prigradskim putevima, kao i podvožnjacima, zbog opasnosti od poplava. U slučaju plavljenja, ove saobraćajnice biće zatvorene za vozila i pješake.

Opština Leče naredila je da tokom trajanja upozorenja budu zatvoreni gradsko groblje, opštinska vila i parkovi.

Obustavljen je i rad pojedinih pijaca.

Stanovnicima je savjetovano da izbjegavaju nepotrebna putovanja, parkove i područja sa drvoredima, kao i poplavljene podvožnjake, te da budu posebno oprezni tokom oluja.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

Uzbuna

Upozorenje

narandžasto upozorenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

"Запад све агресивнији"

Svijet

"Zapad sve agresivniji"

2 h

0
Краља Чарлса "окупао" пљусак: Изнервирано махао да му донесу кишобран

Svijet

Kralja Čarlsa "okupao" pljusak: Iznervirano mahao da mu donesu kišobran

2 h

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Svijet

Krista Pajk provela 30 godina u samici: Podnijela zahtjev da se prekine njena izolacija od drugih zatvorenica

3 h

0
Потврдио и ФБИ: Сјеверна Кореја извела највећу крипто пљачку у историји

Svijet

Potvrdio i FBI: Sjeverna Koreja izvela najveću kripto pljačku u istoriji

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima