Uzbuna u Italiji: Stanovništvu izdato hitno upozorenje

Autor:ATV redakcija
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Zbog loših vremenskih uslova u italijanskim regijama Apuliji i Bazilikati za danas je proglašen narandžasti nivo upozorenja, dok je u više gradova naređeno zatvaranje škola.
Odjeljenje za civilnu zaštitu, u saradnji sa pogođenim regijama, izdalo je novo upozorenje na opasne vremenske uslove, prenosi ADN Kronos.
Žuti nivo upozorenja na snazi je u Kalabriji, Kampaniji, Molizeu, Abrucu i Siciliji.
Zbog najavljenih obilnih padavina, pojedine opštine u Apuliji uvele su ograničenja, uključujući zatvaranje škola. Nastava je obustavljena, između ostalog, u San Severu, u pokrajini Fođa, kao i u Lečeu i Brindiziju.
U Barleti će biti pojačan nadzor nad gradskim i prigradskim putevima, kao i podvožnjacima, zbog opasnosti od poplava. U slučaju plavljenja, ove saobraćajnice biće zatvorene za vozila i pješake.
Opština Leče naredila je da tokom trajanja upozorenja budu zatvoreni gradsko groblje, opštinska vila i parkovi.
Obustavljen je i rad pojedinih pijaca.
Stanovnicima je savjetovano da izbjegavaju nepotrebna putovanja, parkove i područja sa drvoredima, kao i poplavljene podvožnjake, te da budu posebno oprezni tokom oluja.
(B92)
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