Uzbuna u Italiji: Stanovništvu izdato hitno upozorenje

Zbog loših vremenskih uslova u italijanskim regijama Apuliji i Bazilikati za danas je proglašen narandžasti nivo upozorenja, dok je u više gradova naređeno zatvaranje škola.

Odjeljenje za civilnu zaštitu, u saradnji sa pogođenim regijama, izdalo je novo upozorenje na opasne vremenske uslove, prenosi ADN Kronos.

Žuti nivo upozorenja na snazi je u Kalabriji, Kampaniji, Molizeu, Abrucu i Siciliji.

Zbog najavljenih obilnih padavina, pojedine opštine u Apuliji uvele su ograničenja, uključujući zatvaranje škola. Nastava je obustavljena, između ostalog, u San Severu, u pokrajini Fođa, kao i u Lečeu i Brindiziju.

U Barleti će biti pojačan nadzor nad gradskim i prigradskim putevima, kao i podvožnjacima, zbog opasnosti od poplava. U slučaju plavljenja, ove saobraćajnice biće zatvorene za vozila i pješake.

Opština Leče naredila je da tokom trajanja upozorenja budu zatvoreni gradsko groblje, opštinska vila i parkovi.

Obustavljen je i rad pojedinih pijaca.

Stanovnicima je savjetovano da izbjegavaju nepotrebna putovanja, parkove i područja sa drvoredima, kao i poplavljene podvožnjake, te da budu posebno oprezni tokom oluja.

(B92)