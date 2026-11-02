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Peskov: Izbori u Americi - interna stvar Vašingtona

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02.11.2026 11:36

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Dmitrij Peskov
Foto: Tanjug/AP

Izbori u Kongresu SAD na pola mandata su interna stvar Vašingtona, istakao je portparol ruskog Kremlja Dmitrij Peskov.

On je novinarima rekao da Moskva pažljivo prati situaciju u vezi sa sutrašnjim izborima u SAD, kao što je to slučaj u cijelom svijetu.

Peskov je napomenuo da će predsjednik SAD Donald Tramp, bez obzira na ishod izbora, ostati na toj funkciji do kraja mandata i da će nastaviti da sprovodi svoju spoljnu politiku, prenosi Srna.

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Rusija

Dmitrij Peskov

Amerika

Vašington

izbori

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