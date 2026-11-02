Peskov: Izbori u Americi - interna stvar Vašingtona

Izbori u Kongresu SAD na pola mandata su interna stvar Vašingtona, istakao je portparol ruskog Kremlja Dmitrij Peskov.

On je novinarima rekao da Moskva pažljivo prati situaciju u vezi sa sutrašnjim izborima u SAD, kao što je to slučaj u cijelom svijetu.

Peskov je napomenuo da će predsjednik SAD Donald Tramp, bez obzira na ishod izbora, ostati na toj funkciji do kraja mandata i da će nastaviti da sprovodi svoju spoljnu politiku, prenosi Srna.