Zelenski: Sreman sam

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Turskoj, izrazivši nadu da bi turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan mogao pomoći u organizovanju pregovora.
U intervjuu za Si-en-en Turska, Zelenski je direktne pregovore na predsjedničkom nivou opisao kao neophodne, tvrdeći da prethodni kontakti dvaju strana nisu uspjeli da okončaju rat Rusije protiv Ukrajine.
"Spremni smo za ovaj sastanak u Turskoj. Znam da predsjednik Erdogan ima sopstvene veze sa Putinom. Zato podržavamo održavanje sastanka u Turskoj", rekao je Zelenski.
Naveo je da bi sastanak licem u lice mogao pomoći u rješavanju pitanja koja su ostala neriješena u pregovorima između delegacija i tehničkih radnih grupa dvaju zemalja.
"Upravo zato želim da se sastanem sa njim – kao sa osobom koja donosi odluke", rekao je Zelenski.
Izjavio je da bi prekid vatre duž linije fronta i mehanizam za praćenje poštovanja sporazuma trebalo da budu među glavnim temama potencijalnog sastanka.
Takođe je rekao da bi lideri trebalo da razgovaraju o bezbjednosnim garancijama, obnovi Ukrajine i statusu okupiranih teritorija.
Međutim, Zelenski je odbacio prihvatanje Putinovih zahtjeva da Ukrajina preda Donbas ili prizna Krim kao rusku teritoriju, poručivši da bi takvi ustupci kršili Ustav Ukrajine.
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