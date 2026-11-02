Zelenski: Sreman sam

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Turskoj, izrazivši nadu da bi turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan mogao pomoći u organizovanju pregovora.

U intervjuu za Si-en-en Turska, Zelenski je direktne pregovore na predsjedničkom nivou opisao kao neophodne, tvrdeći da prethodni kontakti dvaju strana nisu uspjeli da okončaju rat Rusije protiv Ukrajine.

"Spremni smo za ovaj sastanak u Turskoj. Znam da predsjednik Erdogan ima sopstvene veze sa Putinom. Zato podržavamo održavanje sastanka u Turskoj", rekao je Zelenski.

Naveo je da bi sastanak licem u lice mogao pomoći u rješavanju pitanja koja su ostala neriješena u pregovorima između delegacija i tehničkih radnih grupa dvaju zemalja.

"Upravo zato želim da se sastanem sa njim – kao sa osobom koja donosi odluke", rekao je Zelenski.

Izjavio je da bi prekid vatre duž linije fronta i mehanizam za praćenje poštovanja sporazuma trebalo da budu među glavnim temama potencijalnog sastanka.

Takođe je rekao da bi lideri trebalo da razgovaraju o bezbjednosnim garancijama, obnovi Ukrajine i statusu okupiranih teritorija.

Međutim, Zelenski je odbacio prihvatanje Putinovih zahtjeva da Ukrajina preda Donbas ili prizna Krim kao rusku teritoriju, poručivši da bi takvi ustupci kršili Ustav Ukrajine.