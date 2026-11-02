Šok pred izbore u SAD: Kongresmenka podržala republikanca; Tramp likuje

Samo dva dana pred ključne američke međuizbore, Demokratsku stranku potresa ozbiljan sukob u Mičigenu. Naime, kongresmenka Hejli Stivens podržala je republikanca Majka Rodžersa, nakon što je izgubila stranačke predizbore.

Ova neočekivana odluka uslijedila je nakon što je Stivens ušla u sukob sa Abdulom el-Sajedom, predstavnikom lijevog krila stranke, koji ju je pobijedio na stranačkim predizborima.

Sukob je eskalirao kada je Stivens zatražila od el-Sajeda da osudi reklamnu kampanju jedne liberalne organizacije, u kojoj su povezani američka podrška Izraelu i visoki troškovi života. Iako je el-Sajed poručio da nema nikakve veze sa tim oglasima, odnosi između njih potpuno su narušeni.

Iako je bilo planirano da se u nedjelju zajedno pojave na stranačkom skupu kako bi pokazali jedinstvo, el-Sajed joj je, prema navodima, poručio da nije dobrodošla. Stivens se potom iznenada pojavila ispred crkve, rame uz rame sa svojim republikanskim protivnikom.

„Ne pripadam Abdulovoj kampanji“, rekla je Stivens u video-poruci objavljenoj na društvenoj mreži Iks.

„Ono što mi predstavljamo u Mičigenu nije mržnja, a upravo to trenutno dobijamo od našeg demokratskog kandidata. Zato svoju podršku dajem Majku Rodžersu“, poručila je ona.

Oštre reakcije i optužbe za „gnusnu izdaju“

Ovaj potez izazvao je šok i bijes među demokratama. Lider demokratske većine u Senatu Čak Šumer kratko i oštro je poručio da je postupak Hejli Stivens „gnusna izdaja“.

Slične poruke stigle su i iz lokalnog ogranka stranke. Predsjednik Demokratske stranke u Mičigenu Kertis Hertel izjavio je da njen potez „pokazuje da je odustala od svega za šta se navodno zalagala“.

„Odbacujemo pokušaje Hejli Stivens i zlonamjernih aktera da podijele našu stranku i naruše naš politički zamah“, poručio je Hertel.

Nakon ove objave, dio zaposlenih u timu Hejli Stivens odmah je podnio ostavke.

Sa druge strane, republikanac Majk Rodžers pohvalio je njen „hrabar potez“, a oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp. On je na predizbornom skupu u Ajovi izjavio da je Stivens „veoma hrabra“ i dodao da bi je „rado vidio u Republikanskoj stranci“.

Sam el-Sajed pokušao je da smiri strasti i umanji značaj ovog udarca.

„Na kraju dana, uopšte ne razmišljam o Hejli Stivens. Ništa od ovoga nije važno“, izjavio je el-Sajed novinarima.

Zašto je Mičigen toliko važan?

Izborna trka u Mičigenu ocjenjuje se kao jedna od najneizvjesnijih na ovim izborima. Demokrate trenutno drže to mjesto u Senatu, čiji se dosadašnji senator povlači, dok republikanac u toj saveznoj državi nije pobijedio još od 1994. godine.

Međutim, Mičigen je jedna od ključnih saveznih država u kojima se biračka podrška mijenja od izbora do izbora. Ta država podržala je Džoa Bajdena 2020. godine, a Donalda Trampa 2024. godine.

Demokratama su potrebna još četiri mjesta kako bi preuzele kontrolu nad Senatom. Gubitak trke u Mičigenu bio bi veliki udarac za stranku, jer bi u tom slučaju morala da osvoji čak pet dodatnih mjesta u drugim saveznim državama.

Zbog toga je ovaj unutarstranački sukob izbio u jednom od najnepovoljnijih trenutaka za demokrate, zaključuje Bi-Bi-Si.

(Jutarnji list)

