Iranci napustili pregovore o završetku rata sa SAD-om

Iranski predstavnici napustili su pregovore sa katarskim posrednicima o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je u ponedjeljak zvaničnik upoznat sa pregovorima, dodajući da je u opticaju nacrt prijedloga sporazuma i da je moguć još jedan sastanak.

Pregovarači su otišli u nedjelju, ali ne zbog poteškoća u pregovorima, rekao je zvaničnik, koji nije pružio dodatne pojedinosti o nacrtu prijedloga.

Iran traži okončanje američke pomorske blokade

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova rekao je da je osnova za pregovore iranski plan od sedam koraka iz septembra o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i okončanju američke pomorske blokade, pri čemu Teheran sada navodi da bi se taj prijedlog mogao sprovesti u kraćem roku u slučaju postizanja dogovora.

Portparol Esmail Bagei rekao je da je zamjenik šefa diplomatije Kazem Garibabadi bio u Dohi kako bi olakšao razmjenu poruka sa Vašingtonom posredstvom katarskih posrednika.

„Naši zahtjevi su veoma jasno i transparentno artikulisani. Ti zahtjevi su razumni i logični: ne može se pokrenuti konačni sporazum niti se može ponovo otvoriti ili obezbijediti Ormuski moreuz ako se ne okonča američka pomorska blokada, ako se ne poštuju iranski zahtjevi i ne zadovolje legitimne potrebe Irana“, rekao je Bagei.

Katarska televizija Al Džazira u subotu je citirala iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, koji je rekao da bi se Ormuski moreuz, u slučaju sporazuma, mogao otvoriti u roku od dva dana umjesto prvobitno predviđenih sedam. Američki predsjednik Donald Tramp odbio je raniji prijedlog Irana.

Tramp ne isključuje nove napade na Iran

Do najnovijih pregovora dolazi usred zabrinutosti da bi sukob ponovo mogao da eskalira nakon međuizbora za Kongres u SAD. Na pitanje o stavu Teherana prema međuizborima, Bagei je odgovorio da Teheran ne očekuje da će izbori „roditi nove SAD“.

Tramp je rekao da SAD neće pokrenuti nove napade na Iran prije završetka izbora i da su pregovori sa Teheranom bili produktivni, ali nije isključio dalje vojno djelovanje.