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Moskva: Najava vojne akcije protiv Irana je alarmantna

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02.11.2026 12:06

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Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација
Foto: Pexel/ Serg Alesenko

Nagovještaji plana nove vojne akcije SAD protiv Irana je alarmantna, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Signali da se planiraju nove vojne akcije protiv Islamske Republike su izuzetno alarmantni", navela je Zaharova.

Ona je podvukla da Rusija podržava napore posrednika i pomaže u pregovaračkom procesu i da je spremna da doprinese pronalaženju rješenja za Iran.

"Tragično iskustvo posljednjih mjeseci uvjerilo nas je da su vojne avanture koje siju smrt i razaranje u Iranu ne mogu da slome volju Iranaca da brane suverenitet i nezavisnost svoje zemlje. Oni koji danas prijete novim udarima trebali bi da razmisle o tome", naglasila je Zaharova.

Ona je dodala da Rusija očekuje da će se situacija u Ormuskom moreuzu normalizovati, uzimajući u obzir legitimne interese svih strana.

Prethodno je list "Atlantik" prenio da američki predsjednik Donald Tramp razmatra mogućnost nastavka udara na Iran ubrzo nakon sutrašnjih izbora za Kongres SAD, prenosi Srna.

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Tagovi :

Rusija

Moskva

Iran

Marija Zaharova

Ormuski moreuz

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