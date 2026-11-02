Tramp: Teheran želi mirovni sporazum sa Amerikom

Iran želi da postigne mirovni sporazum sa SAD, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je u intervjuu za "Njujork post" istakao da su SAD "bile pristojne i nisu dokrajčile Iran" zato što Teheran "želi da razgovara i nastavlja da razgovara".

"Oni hoće da postignu sporazum. Vidjećemo", rekao je Tramp, prenosi Srna.