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Tramp: Teheran želi mirovni sporazum sa Amerikom

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02.11.2026 13:19

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Предсједник Доналд Трамп поздравља присутне новинаре на уласку у Бијелу кућу, 20. октобар 2026. године
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Iran želi da postigne mirovni sporazum sa SAD, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je u intervjuu za "Njujork post" istakao da su SAD "bile pristojne i nisu dokrajčile Iran" zato što Teheran "želi da razgovara i nastavlja da razgovara".

"Oni hoće da postignu sporazum. Vidjećemo", rekao je Tramp, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

primirje

sporazum

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