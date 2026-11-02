Merc: Nema tolerancije za nasilje na protestima

Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je na oštar odgovor protiv odgovornih za nasilje na protestima u nekoliko njemačkih gradova tokom vikenda.

"Nasilju nema mjesta na našim ulicama i moja vlada neće pokazati toleranciju za to", naveo je Merc u govoru koji je pripremio za konferenciju Hrišćansko-demokratske unije, čiji je predsjednik.

Merc je ukazao da svako ko napada policajce, pripadnike službi za hitne intervencije i pljačka prodavnice - napada slobodu, ruga se društvu i legitimnim interesima mladih.

"Prekršioci će osjetiti punu snagu zakona", istakao je Merc, prenosi Srna.

Svijet "Zapad sve agresivniji"

On je zahvalio policiji, rekavši da je reagovala na primjeren način, prenijela je agencija DPA.

Merc je naveo da je većina mladih protestovala mirno i da je pozitivna poruka koju je čuo tokom vikenda da je "mlađa generacija politički angažovana i zabrinuta za svoju budućnost".

"Mlađa generacija ne smije biti opterećena troškovima starenja društva. Zato sprovodimo penzionu reformu za mlade, zato smo zabrinuti za našu bezbjednost i zato pripremamo našu ekonomiju za digitalnu budućnost", dodao je Merc.

Desetine hiljada mladih demonstriralo je širom Njemačke tokom vikenda, uglavnom mirno, dok je u pojedinim gradovima došlo do ozbiljnih nemira.