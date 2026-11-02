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Merc: Nema tolerancije za nasilje na protestima

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02.11.2026 14:08

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Немачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку немачког савезног парламента, Бундестага, у згради Рајхстага у Берлину, Немачка, у среду, 14. октобра 2026. (
Foto: Tanjug/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP

Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je na oštar odgovor protiv odgovornih za nasilje na protestima u nekoliko njemačkih gradova tokom vikenda.

"Nasilju nema mjesta na našim ulicama i moja vlada neće pokazati toleranciju za to", naveo je Merc u govoru koji je pripremio za konferenciju Hrišćansko-demokratske unije, čiji je predsjednik.

Merc je ukazao da svako ko napada policajce, pripadnike službi za hitne intervencije i pljačka prodavnice - napada slobodu, ruga se društvu i legitimnim interesima mladih.

"Prekršioci će osjetiti punu snagu zakona", istakao je Merc, prenosi Srna.

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On je zahvalio policiji, rekavši da je reagovala na primjeren način, prenijela je agencija DPA.

Merc je naveo da je većina mladih protestovala mirno i da je pozitivna poruka koju je čuo tokom vikenda da je "mlađa generacija politički angažovana i zabrinuta za svoju budućnost".

"Mlađa generacija ne smije biti opterećena troškovima starenja društva. Zato sprovodimo penzionu reformu za mlade, zato smo zabrinuti za našu bezbjednost i zato pripremamo našu ekonomiju za digitalnu budućnost", dodao je Merc.

Desetine hiljada mladih demonstriralo je širom Njemačke tokom vikenda, uglavnom mirno, dok je u pojedinim gradovima došlo do ozbiljnih nemira.

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Njemačka

demonstracije

Protesti

Fridrih Merc

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