Lindzi Klensi ponovo pred sudom

Amerikanka Lindzi Klensi, optužena za ubistvo svoje troje djece, u ponedjeljak će se ponovo pojaviti pred sudom u američkoj saveznoj državi Masačusets, gdje će biti razmatrana mogućnost ponovnog suđenja.

Odbrana i tužilaštvo trebalo bi da razgovaraju o daljem toku postupka, ali imaju potpuno različite zahtjeve. Tužilaštvo je prošle sedmice, odgovarajući na zahtjev odbrane da se postupak obustavi, nagovijestilo da želi novo suđenje pred drugom porotom.

\- Savezna država Masačusets treba da dobije priliku da nastavi da traži pravdu za Korija, Dosona i Kalana Klensija - naveli su tužioci, misleći na troje djece.

Tužilaštvo bi, međutim, u eventualnom ponovljenom postupku moglo i da ublaži optužbe ili da ih u potpunosti povuče.

Prvo suđenje 36-godišnjoj Klensi završeno je bez presude, pošto porota od 12 članova nije uspjela da postigne jednoglasnu odluku.

Ona ne osporava da je 2023. godine ubila svoju djecu, ali odbrana tvrdi da je u tom trenutku patila od teške postporođajne psihoze. Tužilaštvo, s druge strane, tvrdi da su ubistva bila namjerna.

Porota ni nakon sedam dana razmatranja nije uspjela da odluči o krivičnoj odgovornosti Lindzi Klensi za ubistvo troje djece. Sudija je zbog toga poništio suđenje.

Šta se dogodilo na prethodnom ročištu?

Porota je prvi put razmatrala slučaj u avgustu 2026. godine, ali nije uspjela jednoglasno da odluči da li je tužilaštvo dokazalo krivicu Klensi van razumne sumnje, kako to nalaže američki zakon.

Sudija je početkom septembra proglasio suđenje nevažećim zbog nemogućnosti porotnika da postignu dogovor.

Na narednom ročištu njen advokat Kevin Redington zatražio je od sudije da odbaci slučaj, dok je tužilaštvo tvrdilo da je ispunilo obavezu dokazivanja njene krivice.

Ipak, nakon višesatne rasprave nije donesena odluka o daljem toku postupka, odnosno o tome da li će optužbe biti odbačene ili će joj se ponovo suditi po istim ili blažim optužbama.

Sudija Vilijam Salivan u septembru je nagovijestio da očekuje nastavak postupka i zatražio od obje strane da pripreme moguće termine za novo suđenje. Redington je rekao da bi odbrana, u slučaju ponovljenog postupka, bila spremna tek od juna 2027. godine.

Tužilac Timoti Kruz izjavio je da još nije donesena odluka o tome da li će tražiti novo suđenje.

Šta traži odbrana?

Odbrana, koju predvodi Redington, insistira na odbacivanju optužbi. Advokat je u septembru zatražio da Klensi bude oslobođena optužbi, uz obrazloženje da tužilaštvo tokom suđenja nije iznijelo dovoljno dokaza. Sud je taj zahtjev odbio.

Na ročištu u ponedjeljak biće razmotreno nekoliko pravnih zahtjeva. Profesorka prava Heder Kukolo sa Pravnog fakulteta u Njujorku rekla je za Bi-Bi-Si da bi glavna tema mogla da bude pitanje da li je prvo suđenje pravilno prekinuto zbog nemogućnosti porote da postigne dogovor ili je postupak nepropisno okončan.

Odbrana bi mogla da tvrdi da bi novo suđenje predstavljalo kršenje ustavne zaštite od ponovnog suđenja za isto krivično djelo. Ipak, pravnici smatraju da je malo vjerovatno da će taj argument biti prihvaćen.

Šta želi tužilaštvo?

Tužilaštvo još nije zvanično potvrdilo da će tražiti novo suđenje, ali je više puta isticalo da želi pravdu za djecu.

Prošle sedmice zatražilo je od sudije da odbije zahtjev odbrane za odbacivanje optužbi, uz obrazloženje da je prvo suđenje pravilno proglašeno nevažećim zbog nemogućnosti porote da donese jednoglasnu odluku.

Šta bi moglo da se dogodi 2. novembra?

Sudija Salivan mogao bi već u ponedjeljak da odluči da li postupak može da bude nastavljen ili bi odluku mogao naknadno da dostavi u pisanom obliku.

Prema riječima advokatice za krivično pravo Eliz Heršon, tužilaštvo bi odluku o daljem postupanju moglo da saopšti prije ročišta, tokom njega ili nekoliko dana kasnije.

\- Tri optužbe za ubistvo prvog stepena i dalje su na snazi i vise nad Lindzi Klensi, sve dok tužilac ne saopšti drugačije - rekla je Heršon za Bi-Bi-Si.

Očekuje se i da sudija zatraži od obje strane da odrede okvirni termin za novo suđenje, koje bi moglo da traje od četiri do šest sedmica.

To, međutim, ne znači da je novo suđenje pred porotom već izvjesno, jer će konačna odluka zavisiti od ishoda pravnih zahtjeva i stava tužilaštva.

(Kurir)