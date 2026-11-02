Lov na najtraženijeg bjegunca Evrope: Za dojavu o nude dva miliona evra

Holandsko tužilaštvo nudi nagradu od dva miliona evra za informacije koje bi dovele do hapšenja osuđenog trgovca kokainom Josa Lejdekersa.

Vlasti su saopštile da nagradu nude u pokušaju da uhvate jednog od najtraženijih bjegunaca u Evropi, koji godinama izmiče pravdi.

Nagrada je najveća koju su ikada ponudile vlasti u Holandiji.

Dostupna je svakoj osobi koja pruži ključnu dojavu koja bi dovela do hapšenja Lejdekersa, navedeno je u saopštenju.

Lejdekers je holandski državljanin, ali je posljednjih nekoliko godina živio u Sijera Leoneu, prema podacima holandskog tužilaštva.

Holandija je tražila njegovo izručenje iz afričke države, ali su vlasti Sijera Leonea odbile da sarađuju u njegovoj predaji, što je navelo EU da umanji pomoć toj zemlji, piše „Independent“.

Poznat je i pod nadimkom "Bolle Jos", a holandske vlasti ga smatraju jednim od ključnih igrača u međunarodnoj trgovini drogom. Godinama je na listama najtraženijih bjegunaca Evropola i Holandije.

Sud u Roterdamu osudio ga je u junu 2024. godine u odsustvu na 24 godine zatvora zbog uvoza oko 7.000 kilograma kokaina kroz luke Roterdam i Antverpen te zbog naručivanja ubistva.

U maju 2026. godine osuđen je na osam godina zatvora zbog 11 tona kokaina iz Sijera Leonea, procijenjenog na 550 miliona evra (1,08 milijardi KM), a u julu 2026. godine osuđen je na 14 godina zatvora u velikom predmetu „Kosta“, u kojem se optuženi terete za uvoz najmanje 25 tona kokaina, prenosi Kliks.