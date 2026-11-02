Stara uredba više ne važi: Putin odobrio nova pravila

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Predsjednik Rusije Vladimir Putin odobrio je novu uredbu o sprovođenju sporazuma sa Bjelorusijom o razvoju vojno-tehničke saradnje iz 2009. godine. Ukaz je objavljen na zvaničnom internet portalu pravnih informacija.
"Nalažem da se odobri priložena uredba o postupku sprovođenja sporazuma između Ruske Federacije i Republike Bjelorusije o razvoju vojno-tehničke saradnje od 10. decembra 2009. godine", navodi se u dokumentu.
Prethodna uredba, u skladu sa novim ukazom, prestaje da važi.
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Predsjednik Rusije odobrio je pravila uvoza i izvoza proizvoda vojne namene sa Bjelorusijom, dodaje se u dokumentu.
Uredbom se utvrđuje postupak sastavljanja spiskova vojne opreme koja se izvozi iz Rusije u Bjelorusiju i obrnuto, postupak izdavanja odgovarajućih dozvola, kao i način kontrole ovih procesa.
"Nalažem da se odobri priložena uredba o postupku sprovođenja sporazuma između Ruske Federacije i Republike Bjelorusije o razvoju vojno-tehničke saradnje od 10. decembra 2009. godine", navodi se u dokumentu.
Prethodna uredba, u skladu sa novim ukazom, prestaje da važi.
Predsjednik Rusije odobrio je pravila uvoza i izvoza proizvoda vojne namene sa Bjelorusijom, dodaje se u dokumentu.
Uredbom se utvrđuje postupak sastavljanja spiskova vojne opreme koja se izvozi iz Rusije u Bjelorusiju i obrnuto, postupak izdavanja odgovarajućih dozvola, kao i način kontrole ovih procesa, piše Sputniknews.
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