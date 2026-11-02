Logo

Stara uredba više ne važi: Putin odobrio nova pravila

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
02.11.2026 15:25

Komentari:

0
Владимир Путин
Foto: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin odobrio je novu uredbu o sprovođenju sporazuma sa Bjelorusijom o razvoju vojno-tehničke saradnje iz 2009. godine. Ukaz je objavljen na zvaničnom internet portalu pravnih informacija.

"Nalažem da se odobri priložena uredba o postupku sprovođenja sporazuma između Ruske Federacije i Republike Bjelorusije o razvoju vojno-tehničke saradnje od 10. decembra 2009. godine", navodi se u dokumentu.

Prethodna uredba, u skladu sa novim ukazom, prestaje da važi.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp izrazio sumnju u bezbjednost izbora

Predsjednik Rusije odobrio je pravila uvoza i izvoza proizvoda vojne namene sa Bjelorusijom, dodaje se u dokumentu.

Uredbom se utvrđuje postupak sastavljanja spiskova vojne opreme koja se izvozi iz Rusije u Bjelorusiju i obrnuto, postupak izdavanja odgovarajućih dozvola, kao i način kontrole ovih procesa.

"Nalažem da se odobri priložena uredba o postupku sprovođenja sporazuma između Ruske Federacije i Republike Bjelorusije o razvoju vojno-tehničke saradnje od 10. decembra 2009. godine", navodi se u dokumentu.

Prethodna uredba, u skladu sa novim ukazom, prestaje da važi.

Predsjednik Rusije odobrio je pravila uvoza i izvoza proizvoda vojne namene sa Bjelorusijom, dodaje se u dokumentu.

Uredbom se utvrđuje postupak sastavljanja spiskova vojne opreme koja se izvozi iz Rusije u Bjelorusiju i obrnuto, postupak izdavanja odgovarajućih dozvola, kao i način kontrole ovih procesa, piše Sputniknews.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Putin

Bjelorusija

Rusija

pravila

Saradnja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.

Svijet

U ovoj zemlji od sutra zabrana telefona u učionicama

2 h

0
Трамп изразио сумњу у безбједност избора

Svijet

Tramp izrazio sumnju u bezbjednost izbora

2 h

0
Авион компаније Виз Ер

Svijet

Avion Viz Era primio prijetnju bombom

2 h

0
Лов на најтраженијег бјегунца Европе: За дојаву о нуде два милиона евра

Svijet

Lov na najtraženijeg bjegunca Evrope: Za dojavu o nude dva miliona evra

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima