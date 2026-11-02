U ovoj zemlji od sutra zabrana telefona u učionicama

Meksičke škole od sutra zabranjuju mobilne telefone u učionicama u okviru napora Vlade da d‌jeci i tinejdžerima ograniči upotrebu elektronskih uređaja, nakon sličnih mjera koje je preduzelo više od stotinu zemalja u posljednjoj deceniji.

Inicijativu, koju je predvodila meksički predsjednik Klaudija Šejnbaum, podržali su stručnjaci koji to vide kao priliku da se smanji izloženost mladih Meksikanaca tehnologiji, jer dovodi do pada pažnje, stresa i anksioznosti.

Meksičke vlasti se spremaju da ovog mjeseca primijene propise koji će zahtijevati od digitalnih platformi da uklanjaju objave koje sadrže govor mržnje, zlostavljanje, seksualno nasilje, uznemiravanje, kibernetičko maltretiranje i drugi nelegalni sadržaj.

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Međutim, zabrana mobilnih telefona već se suočava sa otporom u nekim dijelovima zemlje, prenio je AP.

Pojedini roditelji se plaše da neće moći da komuniciraju sa d‌jecom dok u zemlji vlada nasilje, od kojeg nisu pošteđeni ni mlađi ni adolescenti.

Prema podacima koalicije civilnog društva Mreža za prava d‌jece u Meksiku, u prvoj polovini godine svaki deseti Meksikanac između 10 i 17 godina bio je žrtva zločina koji uključuju organizovani kriminal, piše Srna.