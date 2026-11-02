Studenti u Francuskoj pozivaju na "crni dan"

Nacionalna unija studenata Francuske (UNEF) pozvala je na proteste i blokade univerziteta 3. i 5. novembra, uz organizovanje studentskih skupova i blokada univerziteta, kao i masovne proteste na ulicama.

"Vlada ne želi da nas sasluša? 3. novembra organizujmo 'crni dan' na univerzitetima: učestvujte na studentskim skupovima i blokirajte fakultete. 5. novembra izađimo masovno na ulice", navela je ta organizacija u objavi na platformi Isks, prenosi televizija BFM.

Istovremeno, kabinet francuskog premijera Sebastijana Lekornija saopštio je da je početak školske godine protekao dobro, uprkos pozivima na proteste i da je u jutarnjim satima bilo blokirano svega jedan odsto srednjih škola.

Lekorni je izrazio spremnost da se naredne nedjelje ponovo sastane sa predstavnicima srednjoškolaca, naveli su iz njegovog kabineta za televiziju BFM.

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U Marseju je jutros bilo blokirano sedam od oko 75 srednjih škola, a učenici su naveli da su nastavili proteste jer odgovori koje su dobili od vlasti ne ispunjavaju njihove zahtjeve.

Prema podacima francuskog Ministarstva prosvjete, do 9.30 časova blokirana je 41 srednja škola, odnosno oko jedan odsto ukupnog broja, dok u tri četvrtine francuskih departmana nisu zabilježeni bilo kakvi poremećaji.

Protesti srednjoškolaca i studenata u Francuskoj počeli su sredinom septembra zbog nedostatka nastavnog osoblja, loših uslova u školama i nezadovoljstva stanjem u obrazovnom sistemu.

Među glavnim zahtjevima demonstranata su veća ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje nastavnika, smanjenje broja učenika u odjeljenjima i reforma sistema za upis na fakultete.

Protesti su se proširili na više gradova, a studentske organizacije ocjenjuju da najavljene mjere vlade ne ispunjavaju njihove zahtjeve.