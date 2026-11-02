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Dolazi jaka kiša i nevrijeme: Upaljen crveni alarm zbog oluje

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02.11.2026 18:26

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Долази јака киша и невријеме: Упаљен црвени аларм због олује
Foto: Envato/OaklandImages

Crveni alarm proglašen je u sedam grčkih regiona, zbog ciklona "Agneta", koji sa sobom donosi jaku kišu i olujno nevrijeme, te pojačan rizik od poplava, saopšteno je iz Sekretarijata za civilnu zaštitu.

Grčki portal "Ekatimerini" piše da crveni alarm pokriva Jonska ostrva, Epirus, zapadnu, centralnu i istočnu Makedoniju, Trakiju, sjever Egejskog mora i Dodekanez.

Nacionalna Meteorološka služba upozorila je na jaku kišu i oluju praćenu ledom.

Na ostrvu Samos vatrogasne službe pomagale su putnicima čiji je autobus zbog klizišta ostao blokiran na putu.

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Na Rodosu su vatrogasci spasili četiri osobe iz automobila blokiranog u bujičnoj poplavi.

Loši vremenski uslovi predviđaju se i sutra, uglavnom na zapadu i sjeveru Grčke, te na istoku Egejskog mora.

(SRNA)

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Tagovi :

Oluja

nevrijeme

Grčka

crveni meteoalarm

Kiša

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