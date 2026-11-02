Dolazi jaka kiša i nevrijeme: Upaljen crveni alarm zbog oluje

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Envato/OaklandImages

Crveni alarm proglašen je u sedam grčkih regiona, zbog ciklona "Agneta", koji sa sobom donosi jaku kišu i olujno nevrijeme, te pojačan rizik od poplava, saopšteno je iz Sekretarijata za civilnu zaštitu.

Grčki portal "Ekatimerini" piše da crveni alarm pokriva Jonska ostrva, Epirus, zapadnu, centralnu i istočnu Makedoniju, Trakiju, sjever Egejskog mora i Dodekanez. Nacionalna Meteorološka služba upozorila je na jaku kišu i oluju praćenu ledom. Na ostrvu Samos vatrogasne službe pomagale su putnicima čiji je autobus zbog klizišta ostao blokiran na putu. Svijet Plata do 4.600 evra: Evropska zemlja traži radnike u čak 20 zanimanja Na Rodosu su vatrogasci spasili četiri osobe iz automobila blokiranog u bujičnoj poplavi. Loši vremenski uslovi predviđaju se i sutra, uglavnom na zapadu i sjeveru Grčke, te na istoku Egejskog mora. (SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.