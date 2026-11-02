Dolazi jaka kiša i nevrijeme: Upaljen crveni alarm zbog oluje

Autor:ATV redakcija
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Crveni alarm proglašen je u sedam grčkih regiona, zbog ciklona "Agneta", koji sa sobom donosi jaku kišu i olujno nevrijeme, te pojačan rizik od poplava, saopšteno je iz Sekretarijata za civilnu zaštitu.
Grčki portal "Ekatimerini" piše da crveni alarm pokriva Jonska ostrva, Epirus, zapadnu, centralnu i istočnu Makedoniju, Trakiju, sjever Egejskog mora i Dodekanez.
Nacionalna Meteorološka služba upozorila je na jaku kišu i oluju praćenu ledom.
Na ostrvu Samos vatrogasne službe pomagale su putnicima čiji je autobus zbog klizišta ostao blokiran na putu.
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Na Rodosu su vatrogasci spasili četiri osobe iz automobila blokiranog u bujičnoj poplavi.
Loši vremenski uslovi predviđaju se i sutra, uglavnom na zapadu i sjeveru Grčke, te na istoku Egejskog mora.
(SRNA)
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