Plata do 4.600 evra: Evropska zemlja traži radnike u čak 20 zanimanja

Luksemburg, jedna od najbogatijih država Evropske unije, suočava se s nedostatkom kvalifikovanih radnika.

Poslodavci traže zaposlenike u 20 deficitarnih zanimanja, a za zapošljavanje stručnjaka iz zemalja izvan EU predviđeni su pojednostavljeni postupci.

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Uprkos visokim primanjima, poslodavci u Luksemburgu sve teže pronalaze odgovarajuće zaposlenike, posebno u zdravstvu, informacionim tehnologijama, finansijama i industriji.

Prema podacima Eurostata za 2024. godinu, prosječna godišnja bruto plata u Luksemburgu iznosila je približno 83.000 evra, odnosno oko 6.917 evra bruto mjesečno, kada se primanja prilagode radu s punim radnim vremenom.

Time je Luksemburg zauzeo prvo mjesto među članicama Evropske unije, ispred Danske i Irske.

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Procijenjena mjesečna neto primanja mogu iznositi oko 4.600 evra, ali stvarni iznos zavisi od zanimanja, radnog iskustva, poreskog statusa i drugi okolnosti.

Traže se radnici u 20 zanimanja

Luksemburška agencija za zapošljavanje ADEM objavila je popis 20 deficitarnih zanimanja za 2026. godinu, za koja poslodavci mogu koristiti pojednostavljeni i ubrzani postupak zapošljavanja radnika iz zemalja izvan Evropske unije.

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Popis obuhvata zanimanja iz finansijskog i pravnog sektora, zdravstva, socijalne zaštite, informacionih tehnologija, građevinarstva, industrije te istraživanja i razvoja, piše "Oslobođenje".

U finansijskom sektoru posebno su traženi stručnjaci za procjenu kreditnih rizika, bankarski savjetnici, finansijski analitičari te stručnjaci za računovodstvo, reviziju i pravno savjetovanje.

Velika potražnja za IT stručnjacima i zdravstvenim radnicima

Među deficitarnim zanimanjima nalaze se i brojni poslovi iz područja informacionih tehnologija.

Poslodavci traže programere, stručnjake za razvoj softvera, administratore kompjuterskih sistema i mreža te stručnjake za tehničku podršku.

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Nedostatak zaposlenika izražen je i u zdravstvu te socijalnoj zaštiti. Potrebne su medicinske sestre i tehničari, njegovatelji, socijalni radnici te stručnjaci za rad s djecom i osobama kojima je potrebna dodatna podrška.

Na popisu su i odgajatelji te stručnjaci za rani i predškolski odgoj.

Nedostaju i majstori te industrijski radnici

Mogućnosti zapošljavanja postoje i u građevinarstvu, industriji i obrtničkim djelatnostima.

Među traženim zanimanjima su krovopokrivači, autolimari, industrijski mehaničari i stručnjaci za održavanje industrijske opreme.

Poslodavci traže i stručnjake za upravljanje kvalitetom u industriji te inženjere koji rade na industrijskom istraživanju i razvoju.

Riječ je o zanimanjima za koja na domaćem tržištu rada nema dovoljno odgovarajućih kandidata.