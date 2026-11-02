U Njemačkoj su u slatkišima koji su poklanjani d‌jeci povodom Noći vještica pronađeni ekseri, igle i šrafovi, piše britanski dnevnik "Telegraf".

Policija je savjetovala roditeljima da prvo provjere slatkiše i da ih odmah kontaktiraju ako pronađu bilo šta sumnjivo.

Kijara Korabi, majka iz grada Eslingena na jugu Njemačke, na društvenim mrežama objavila je fotografiju slatkiša probijenog iglom koji su njena d‌jeca dobila tokom Noći vještica.

Nekoliko porodica širom Njemačke prijavilo je slična iskustva. Slični slučajevi prijavljeni su u pokrajinama Baden-Virtemberg, Bavarska, Turingija, Donja Saksonija, Saksonija-Anhalt, Bremen, Šlezvig-Holštajn i Sjeverna Rajna - Vestfalija.

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Policija iz Esena je saopštila da prati pravce kretanja d‌jece koja su dobila slatkiše, ali da su osumnjičeni i njihovi motivi i dalje nepoznati, piše Srna.