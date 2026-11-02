Logo

Jezivo: Za Noć vještica u slatkišima djeci poklanjali eksere, igle i šrafove

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 22:25

Komentari:

0
Људи у костимима позирају за фотографију током сабласног фестивала "Хексовин" у Талеу, Њемачкој, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Foto: Matthias Bein/dpa via AP/Tanjug

U Njemačkoj su u slatkišima koji su poklanjani d‌jeci povodom Noći vještica pronađeni ekseri, igle i šrafovi, piše britanski dnevnik "Telegraf".

Policija je savjetovala roditeljima da prvo provjere slatkiše i da ih odmah kontaktiraju ako pronađu bilo šta sumnjivo.

Kijara Korabi, majka iz grada Eslingena na jugu Njemačke, na društvenim mrežama objavila je fotografiju slatkiša probijenog iglom koji su njena d‌jeca dobila tokom Noći vještica.

Nekoliko porodica širom Njemačke prijavilo je slična iskustva. Slični slučajevi prijavljeni su u pokrajinama Baden-Virtemberg, Bavarska, Turingija, Donja Saksonija, Saksonija-Anhalt, Bremen, Šlezvig-Holštajn i Sjeverna Rajna - Vestfalija.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp o dogovoru sa Teheranom: Moguće je

Policija iz Esena je saopštila da prati pravce kretanja d‌jece koja su dobila slatkiše, ali da su osumnjičeni i njihovi motivi i dalje nepoznati, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Noć vještica

slatkiši

Njemačka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Трамп о договору са Техераном: Могуће је

Svijet

Tramp o dogovoru sa Teheranom: Moguće je

2 h

0
Долази јака киша и невријеме: Упаљен црвени аларм због олује

Svijet

Dolazi jaka kiša i nevrijeme: Upaljen crveni alarm zbog oluje

6 h

0
Плата до 4.600 евра: Европска земља тражи раднике у чак 20 занимања

Svijet

Plata do 4.600 evra: Evropska zemlja traži radnike u čak 20 zanimanja

6 h

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на сједницу Владе у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

Svijet

Merc u panici: Moramo brže reagovati

6 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima