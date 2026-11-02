U italijanskoj vili pronađene bombe iz BiH

Arsenio Siniko, bivši komunalni policajac, priveden je u slučaju arsenala oružja pronađenog u vili Mondeo u mjestu Montekio Mađore.

Ručne bombe iz Bosne i Hercegovine, njemačka granata, kao i više od 700 metaka različitih vrsta, od municije za mauzer do one namijenjene lovu i sportskom streljaštvu.

Istraga o arsenalu pronađenom u vili Mondeo, na brdima iznad Montekija Mađorea, dobija sve jasnije obrise kroz optužbe koje je formulisalo Tužilaštvo u Vićenci.

Prethodnih dana uhapšen i saslušan 68-godišnji Arsenio Siniko iz Montekija Mađorea, bivši korisnik kompleksa vile u kojem je bio na osnovu ugovora o korišćenju. On je nekadašnji komunalni policajac.

Prema nalazima istrage, eksplozivne naprave bile su funkcionalne i sposobne za upotrebu. Siniku se na teret stavlja neovlašćeno prikupljanje ratnog naoružanja i eksploziva bez dozvole, kao i njihovo nezakonito posjedovanje, zajedno sa pronađenom municijom.

Njegovo ime se i ranije pojavljivalo u medijima zbog tragedije koja se dogodila 2002. godine. Dok je služio u opštinskoj policiji Montekija Mađorea, hitac koji je slučajno opalio iz njegovog službenog pištolja usmrtio je kolegu Lućana Cilija. Tada je prihvatio nagodbu za krivično djelo ubistva iz nehata, pišu Nezavisne novine.

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Aktuelna istraga povezana je sa slučajem koji je započeo požarom u kompleksu vile, a potom se nastavio pretresom. Vlasnica imanja, ćerka Franca Somera, nije predmet istrage.

Istražioci sada pokušavaju da odgovore na ključna pitanja: odakle je stiglo pronađeno oružje, ko je njime raspolagao i u koju svrhu je bilo skladišteno?