U šta se Tramp maskirao za Noć vještica VIDEO

Američki predsjednik Donald Tramp pojavio se na tradicionalnoj zabavi za Noć vještica u Mar-a-Lagu bez kostima, iako je ovogodišnja tema proslave bila džungla.

Tramp je na zabavu, održanu 31. oktobra, stigao u tamnoplavom odijelu i s prepoznatljivom crvenom kravatom.

Novinarima je objasnio da jednostavno nije imao vremena da se maskira.

"Došao sam kao Donald Tramp"

Na pitanje novinara u šta se maskirao, Tramp je kratko odgovorio: "Došao sam kao Donald Tramp".

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Potom je rekao da su brojni gosti u pripremu svojih kostima uložili mnogo vremena i novca.

"Ljudi su uložili puno vremena i novca. Bogataši. Spremali su se po devet sati. Ja sam imao 10 minuta, pa sam došao kao Donald Tramp", rekao je.

Dodao je da su među gostima bili i neki od najuticajnijih ljudi sa Vol Strita, koji su, prema njegovim riječima, cijeli dan pripremali kostime.

"Imao sam samo 10 minuta i stavio sam crvenu kravatu“, zaključio je Tramp.