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Pet eksplozija odjeknuo u Ormuskom moreuzu

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02.11.2026 23:01

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Pet eksplozija od‌jeknulo je na ostrvu Kešm u Ormuskom moreuzu, javila je večeras iranska novinska agencija IRNA.

Agencija navodi da su eksplozije od‌jeknule jedna za drugom, kao i da su mještani izjavili da su dva aviona preletjela ostrvo.

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Mediji povezani sa iranskom Revolucionarnom gardom javili su da je bilo aktivnosti protivazdušnih sistema iznad ostrva, prenosi Srna.

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Ormuski moreuz

Iran

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