Pet eksplozija odjeknuo u Ormuskom moreuzu

Autor:ATV redakcija
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Pet eksplozija odjeknulo je na ostrvu Kešm u Ormuskom moreuzu, javila je večeras iranska novinska agencija IRNA.
Agencija navodi da su eksplozije odjeknule jedna za drugom, kao i da su mještani izjavili da su dva aviona preletjela ostrvo.
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Mediji povezani sa iranskom Revolucionarnom gardom javili su da je bilo aktivnosti protivazdušnih sistema iznad ostrva, prenosi Srna.
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