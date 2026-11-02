Pet eksplozija odjeknuo u Ormuskom moreuzu

Pet eksplozija od‌jeknulo je na ostrvu Kešm u Ormuskom moreuzu, javila je večeras iranska novinska agencija IRNA.

Agencija navodi da su eksplozije od‌jeknule jedna za drugom, kao i da su mještani izjavili da su dva aviona preletjela ostrvo.

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Mediji povezani sa iranskom Revolucionarnom gardom javili su da je bilo aktivnosti protivazdušnih sistema iznad ostrva, prenosi Srna.