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Gori jedna od najvećih ruskih rafinerija: Prijavljene snažne eksplozije

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03.11.2026 06:51

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У руском граду Јарослављу у ноћи између понедјељка и уторка, 3. новембра, избио је пожар у рафинерији нафте „Славнефт-ЈАНОС“, једној од пет највећих у Русији. Становници су пријавили снажне експлозије и најмање три одвојена жаришта унутар индустријског комплекса, преносе украјински медији.
Foto: X/printscreen

Na snimcima objavljenim nakon prijavljenog napada dronovima vide se plamen i gust dim. Još nema potvrde o razmjerama štete niti o eventualno povrijeđenim osobama.

U ruskom gradu Jaroslavlju u noći između ponedjeljka i utorka, 3. novembra, izbio je požar u rafineriji nafte „Slavneft-JANOS“, jednoj od pet najvećih u Rusiji. Stanovnici su prijavili snažne eksplozije i najmanje tri odvojena žarišta unutar industrijskog kompleksa, prenose ukrajinski mediji.

U Jaroslavskoj oblasti je prije eksplozija bilo proglašeno upozorenje na opasnost od dronova. Telegram kanal „Exilenova+“ objavio je snimke na kojima se vide plamen i gust dim, dok je ruski medij „ASTRA“, analizom snimaka očevidaca, locirao požar u krugu rafinerije na Moskovskom prospektu. Za sada nije potvrđeno koji dio postrojenja je oštećen niti da li je proizvodnja obustavljena.

Rafinerija se nalazi oko 250 kilometara sjeveroistočno od Moskve i može da preradi oko 15 miliona tona sirove nafte godišnje, odnosno približno 300.000 barela dnevno. Proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo, mazut i maziva, a među njenim kupcima su aerodromi i preduzeća ruske odbrambene industrije.

Prema navodima kanala „Exilenova+“, ovo je peta uzastopna noć u kojoj su prijavljeni napadi na rusku naftnu infrastrukturu. Prethodnih dana izvještavano je o napadima na rafinerije u Novokujbiševsku, Ufi i Kstovu, kao i na naftnu stanicu u Samarskoj oblasti.

Rafinerija u Jaroslavlju već je bila meta ukrajinskih snaga. Ukrajinski Generalštab je 17. septembra saopštio da je u tadašnjem napadu oštećena jedinica za primarnu preradu nafte AVT-3.

(Avaz)

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