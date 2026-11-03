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Vitkof otkrio kada počinje nova runda pregovora Rusije i Ukrajine

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03.11.2026 07:12

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Специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа, Стив Виткоф (лијево), гестикулира током састанка са предсједником Русије Владимиром Путином у Константиновском дворцу у Стрељни, недалеко од Санкт Петербурга у Русији, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool/Tanjug

Sjedinjene Američke Države organizovaće novu rundu trilateralnih pregovora sa Rusijom i Ukrajinom 10. i 11. novembra u Abu Dabiju, najavio je specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof.

Kako je naveo na društvenim mrežama, razgovori će biti posvećeni okončanju sukoba u Ukrajini, budući bezbjednosnim sporazumima, deeskalaciji i humanitarnim pitanjima.

Prema riječima visokog američkog zvaničnika, koji je govorio za Rojters, Vašington će na pregovorima predstavljati Vitkof i Džared Kušner, glavni američki pregovarači.

Ruski predsjednik Vladimir Putin pristao je na novu rundu trilateralnih razgovora nakon sastanka sa Vitkofom u Sankt Peterburgu prije dvije nedjelje.

Uoči susreta u Abu Dabiju, američki pregovarači će ove nedjelje u Briselu održati sastanke sa predstavnicima Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Evropske unije i NATO-a. Na dnevnom redu biće bezbednosne garancije za Ukrajinu, buduća bezbjednosna arhitektura Evrope i ekonomska podrška obnovi te zemlje.

Američki zvaničnik ocenio je da predstojeći razgovori predstavljaju nastavak diplomatskih napora predsednika Donalda Trampa da se postigne trajni mirovni sporazum između Moskve i Kijeva.

Posljednji mirovni pregovori uz posredovanje Vašingtona održani su u februaru, prije početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

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Vladimir Putin

Rusija

Ukrajina

Stiv Vitkof

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