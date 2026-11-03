Amerikanci napali, eksplozije u Iranu

Američka vojska izvela je ograničene napade na iransko ostrvo Kešm, potvrdila su za Si-En-En trojica američkih zvaničnika. Napade su opisali kao odbrambenu akciju čiji je cilj zaštita američkih snaga i imovine u regionu.

Jedan od zvaničnika izjavio je da je američki napad uslijedio nakon što je Iran otvorio vatru na američki avion. Čini se da nije riječ o velikoj borbenoj operaciji o kojoj su američki zvaničnici ranije razmišljali. Volstrit džurnal (Wall Street Journal), koji je prvi objavio vijest o operaciji, izvijestio je da su slični napadi izvođeni i ranije, ali u tajnosti.

„Ovo je bila odbrambena mjera zbog toga što su Iranci upotrijebili rakete zemlja-vazduh protiv američke imovine“, naveo je drugi američki zvaničnik. Ipak, nova vojna akcija uoči izbornog dana podsjetnik je na to da situacija s Iranom još nije razriješena i da je mogućnost nastavka borbi i dalje vrlo realna.

Kešm ima važnu ulogu u održavanju kontrole nad Ormuskim moreuzom

Osoba upoznata sa situacijom rekla je da je administracija namjerno prećutala napad kako ne bi ostavila utisak da je riječ o većoj akciji nego što je zapravo bila. Dodala je da je cilj udara bio zaštita američke imovine u regionu.

Iranska novinska agencija Fars, bliska vlastima, izvijestila je da se u ranim jutarnjim časovima utorka po lokalnom vremenu na ostrvu Kešm čulo „nekoliko eksplozija“. Eksplozije su čuli i stanovnici obližnjeg ostrva Hengam, kao i lučkog grada Bandar Abasa.

Kešm

Ostrvo Kešm udaljeno je oko 22 kilometra od Bandar Abasa i ima važnu ulogu u nastojanjima Irana da zadrži kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za snabdijevanje svijeta energentima. Prije početka rata tim moreuzom svakodnevno je prolazilo oko 20 miliona barela nafte. Američka vojska već je ranije tokom rata napadala to ostrvo.

Tramp: Možda bismo mogli napasti planinu Pikaks

Napad se dogodio nakon što je američki predsjednik Donald Tramp poručio da diplomatski kontakti s Teheranom i dalje traju. Na društvenim mrežama napisao je da bi dogovor „mogao biti postignut“.

Tramp se u intervjuu za Foks njuz (Fox News), emitovanom sinoć, nije direktno osvrnuo na izvještaje o novim napadima u Iranu. Međutim, rekao je da bi SAD „možda morale napasti“ planinu Pikaks (Pickaxe), sumnjivu podzemnu nuklearnu lokaciju na kojoj je, prema procjenama Izraela, Teheran skladištio dio zaliha obogaćenog uranijuma i napredne centrifuge za obogaćivanje.

🚨JUST NOW: Trump said on Hannity, "now we might have to go after Pickaxe [Mountain], but that's not a big deal." https://t.co/bwZggJElPz — Daily Caller (@DailyCaller) November 3, 2026

„To nije nikakav veliki problem. To možemo bukvalno uraditi za jedan sat. U redu, čim poželimo, u bilo kojem trenutku“, istakao je Tramp. Američki predsjednik više je puta od početka rata spominjao mogućnost takvog napada. U julu je izjavio da će SAD vjerovatno „vrlo skoro“ napasti planinu Pikaks.

Iranski vrhovni vođa zaprijetio odmazdom

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei još je u subotu upozorio da će na svaki novi veliki napad Iran odgovoriti „bez geografskih ograničenja“. Visoki bezbjednosni zvaničnik u Teheranu rekao je za Si-En-En da bi Iran u tom slučaju pokušao da gađa infrastrukturu koja prevazilazi naftna postrojenja, uključujući i onu povezanu s vještačkom inteligencijom.

Tramp je ranije ovog mjeseca rekao da SAD neće napasti Iran prije međuizbora, ali nije potvrdio niti isključio mogućnost nastavka napada nakon njih. Zbog toga su stanovnici Bliskog istoka i dalje u neizvjesnosti. U intervjuu za Foks njuz Tramp je uopšteno branio odluku o pokretanju rata protiv Irana i sugerisao da u posljednje vrijeme nije bilo borbi.

„Mi ne vodimo rat. Svi govore: 'U ratu ste!' Pa kada smo posljednji put išta ispalili? Ovo nije rat, ovo je vrlo blag sukob... Ovo nije rat koji je u toku. Ne bjesni nikakav rat. To bi se moglo dogoditi ako ne postignu dogovor, ali oni jako žele dogovor i postoje vrlo dobri izgledi da ćemo ga postići“, rekao je Tramp.

Vens: Iranci su uvijek pomalo nepredvidivi

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da su SAD i Iran „ostvarili određeni napredak“ u nastojanjima da pronađu izlaz iz rata.

„Iranci su uvijek pomalo nepredvidivi, a predsjednik često govori da zadržava mogućnost vojnog i nevojnog djelovanja. No, svakako smo ostvarili određeni napredak. Vidjećemo možemo li postići još više“, poručio je Vens.

Džej Di Vens Tanjug/Fabrice Coffrini/Keystone via AP

Dodao je da je neposredno prije toga razgovarao s predsjednikom o ratu i da obojica imaju „prilično dobar osjećaj“ u vezi s mogućnošću postizanja dogovora.

Cijene nafte porasle su rano jutros na azijskim tržištima nakon što je objavljena vijest o napadu na ostrvo Kešm. Prije toga cijene su snažno padale dok su investitori procjenjivali najnovija dešavanja u diplomatskim pregovorima između SAD i Irana.

Uprkos tome, cijene benzina i dizela u SAD mogle bi dostići najviše nivoe ikada zabilježene na dan izbora u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.