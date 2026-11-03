Nova helikopterska nesreća: Sudar dvije letjelice, jedna osoba poginula

Autor:ATV redakcija
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Indijski turista poginuo je u sudaru dva helikoptera u regiji Mont Everesta u Nepalu, rekao je policijski službenik Mukeš Sing.
Do nesreće je došlo kada su se sudarile lopatice rotora dva helikoptera dok su slijetali na heliodrom Feriče u 8.11 časova po lokalnom vremenu, rekao je Sing agenciji DPA.
Četrdesetsedmogodišnjak iz južne indijske države Tamil Nadu bio je putnik u helikopteru kompanije "Fištejl er" u kojem su bila dva putnika i pilot.
One person was reportedly killed after two helicopters collided while landing in eastern Nepal.
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On je poginuo na licu mjesta, dok je drugi putnik Novozelanđanin helikopterom prebačen u Katmandu na liječenje, rekao je Sing.
Nepal je posljednjih godina zabilježio desetine avionskih nesreća, uglavnom zbog teškog terena i loše bezbjednosti u avijaciji.
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