Nova helikopterska nesreća: Sudar dvije letjelice, jedna osoba poginula

Indijski turista poginuo je u sudaru dva helikoptera u regiji Mont Everesta u Nepalu, rekao je policijski službenik Mukeš Sing.

Do nesreće je došlo kada su se sudarile lopatice rotora dva helikoptera dok su slijetali na heliodrom Feriče u 8.11 časova po lokalnom vremenu, rekao je Sing agenciji DPA.

Četrdesetsedmogodišnjak iz južne indijske države Tamil Nadu bio je putnik u helikopteru kompanije "Fištejl er" u kojem su bila dva putnika i pilot.

One person was reportedly killed after two helicopters collided while landing in eastern Nepal. Follow: https://t.co/Ez42KDda7X https://t.co/2svv8mUfpU — PressTV Extra (@PresstvExtra) November 3, 2026

On je poginuo na licu mjesta, dok je drugi putnik Novozelanđanin helikopterom prebačen u Katmandu na liječenje, rekao je Sing.

Nepal je posljednjih godina zabilježio desetine avionskih nesreća, uglavnom zbog teškog terena i loše bezbjednosti u avijaciji.