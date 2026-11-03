Logo

Nova helikopterska nesreća: Sudar dvije letjelice, jedna osoba poginula

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 08:15

Komentari:

0
Нова хеликоптерска несрећа: Судар двије летјелице, једна особа погинула

Indijski turista poginuo je u sudaru dva helikoptera u regiji Mont Everesta u Nepalu, rekao je policijski službenik Mukeš Sing.

Do nesreće je došlo kada su se sudarile lopatice rotora dva helikoptera dok su slijetali na heliodrom Feriče u 8.11 časova po lokalnom vremenu, rekao je Sing agenciji DPA.

Četrdesetsedmogodišnjak iz južne indijske države Tamil Nadu bio je putnik u helikopteru kompanije "Fištejl er" u kojem su bila dva putnika i pilot.

On je poginuo na licu mjesta, dok je drugi putnik Novozelanđanin helikopterom prebačen u Katmandu na liječenje, rekao je Sing.

Nepal je posljednjih godina zabilježio desetine avionskih nesreća, uglavnom zbog teškog terena i loše bezbjednosti u avijaciji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Helikopter

Indija

nesreća

Komentari (0)

Pročitajte više

Операција Алтеа, под окриљем ЕУФОР-а

BiH

Posljednji opraštaj od tragično nastradalih u helikopterskoj nesreći

13 h

0
Гвино Крозето, италијански министар одбране

Svijet

Krozeto prije dolaska u BiH: "Dolazim da odam počast poginulima i obiđem ranjene"

3 d

0
Хеликоптер

Svijet

Srušio se još jedan helikopter u Indiji: Sumnja se na najcrnji scenario

3 d

0
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Kapaciteti zdravstvenog sistema Srpske na raspolaganju Brčkom

3 d

0

Više iz rubrike

Си Ђинпинг понудио помоћ у рјешавању изазова на Блиском истоку

Svijet

Si Đinping ponudio pomoć u rješavanju izazova na Bliskom istoku

1 h

0
Познат идентитет страдалих у паду авиона: Погинуо брачни пар с дјецом (2 и 4), дадиља и пилот (20)

Svijet

Poznat identitet stradalih u padu aviona: Poginuo bračni par s djecom (2 i 4), dadilja i pilot (20)

1 h

0
Специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа, Стив Виткоф (лијево), гестикулира током састанка са предсједником Русије Владимиром Путином у Константиновском дворцу у Стрељни, недалеко од Санкт Петербурга у Русији, у сриједу, 21. октобра 2026. године.

Svijet

Vitkof otkrio kada počinje nova runda pregovora Rusije i Ukrajine

2 h

0
Председник Доналд Трамп хода до Ер Форс Ван након предизборног скупа на регионалном аеродрому Салина, у недјељу, 1. новембра 2026. године, у Салини, Канзас.

Svijet

Amerikanci napali, eksplozije u Iranu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima