Posljednji opraštaj od tragično nastradalih u helikopterskoj nesreći

Operacija Altea, pod okriljem EUFOR-a, na Tuzlanskom aerodromu oprostila se od tragično nastradalih u helikopterskoj nesreći, koja se dogodila u blizini Brčkog 29. oktobra

Najmlađa među nastradalima bila je narednica Laura Prokaći, dvadesetčetvorogodišnja studentkinja medicine.

"Narednik prve klase Simone Ruđa, narednik prve klase Klaudio Markezi, poručnik Franko Adrijano Zekilo i narednica Laura Prokaći danas napuštaju BiH i vraćaju se u Italiju u pratnji svojih porodica", Đampalo L'amato, šef Službe za odnose s javnošću EUFOR-a.

Porodice su u BiH stigle dan nakon nesreće, u petak, državnim letom. Iako su bile na aerodromu, želja im je bila da ne izlaze pred medije.

"I bili su uz svoje najmilije. Imali su punu podršku italijanskog Ministarstva odbrane, italijanskog kontingenta koji djeluje u sastavu EUFOR-a, kao i cijele zajednice EUFOR-a tokom ovog teškog perioda", rekao je šef Službe za odnose s javnošću EUFOR-a.

Zajedno sa porodicama, u petak je u BiH boravio i ministar odbrane Italije Gvido Krozeto. Danas su ispraćaju prisustvovale delegacije Generalštaba Italije, Oružanih snaga BiH i EUFOR-a, kao i šef Delegacije EU Luiđi Soreka.

"Došli su ovdje kao dio međunarodne misije posvećene miru i bezbjednosti, a iza sebe ostavljaju kolege iz cijele misije, koji će ih pamtiti po profesionalizmu i predanosti službi", rekao je L'amato.

Do helikopterske nesreće došlo je u četvrtak, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. U letjelici koja se srušila u blizini Brčkog, pored nastradalih, nalazilo se još jedanaest osoba. Dvije su teže, a devet lakše povrijeđeno. Zbrinjavaju se u bolnicama u Brčkom i Tuzli.

Ovo je jedna od najvećih tragedija koje su pogodile EUFOR i misiju Altea. Posljednja slična tragedija dogodila se prije 18 godina, 2008. godine, kada su u padu helikoptera takođe stradala četiri pripadnika misije – dvojica iz Španije i dvojica iz Njemačke.