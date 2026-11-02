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CIK sutra potvrđuje rezultate opštih izbora u BiH

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02.11.2026 16:13

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Бирачко мјесто, избори 2026.
Foto: ATV

Centralna izborna komisija (CIK) BiH sutra će potvrditi rezultate opštih izbora u BiH održanih 4. oktobra.

U 11.00 časova u sjedištu CIK-a sutra će biti održana konferencija za novinare, najavljeno je iz Komisije, prenosi Srna.

Nakon što CIK potvrdi izborne rezultate, počinju teći zakonski rokovi za formiranje vlasti za sve nivoe vlasti za koje su održani izbori.

U BiH su 4. oktobra održani izbori za sljedeće nivoe vlasti - za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Predsjedništvo BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Federacije i skupštine kantona.

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Opšti izbori 2026

Izbori 2026

Rezultati izbora 2026

CIK BiH

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