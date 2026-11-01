Dodik: Na priču o NATO je davno stavljena tačka; Saradnja da, članstvo ne!

Na priču o članstvu BiH u NATO je davno stavljena tačka, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Saradnja da, članstvo ne", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je poručio da kome nije jasno, neka nastavi da uzaludno troši vrijeme na objašnjavanje neobjašnjivog.

"Za sve one koji još nisu shvatili: nećemo pristupiti nijednom vojnom savezu, a pogotovo NATO-u, iz poznatih razloga", naglasio je Dodik.