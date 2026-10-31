Srednje škole u Unsko-sanskom kantonu od 9. novembra idu u generalni štrajk

Zaposleni u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu stupiće 9. novembra u generalni štrajk nakon neuspjelih pregovora Sindikata i Vlade USK.

Višemjesečni pregovori između Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, vaspitanja, nauke i kulture BiH (SSVOONK) i kantonalne vlade, kao i postupak mirenja, nisu rezultirali dogovorom o ispunjavanju sindikalnih zahtjeva.

Predsjednik SSVOONK USK Samir Fajić rekao je da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za organizovanje štrajka, nakon što je postupak mirenja okončan bez sporazuma između Sindikata i Vlade.

Podsjetio je da je Sindikat ranije odgodio štrajk, koji je bio najavljen za 2. oktobar, kako bi se sproveo zakonom predviđeni postupak mirenja, nakon imenovanja mirovnog vijeća 30. septembra.

Fajić je, govoreći o završetku postupka mirenja, kazao da zahtjevi Sindikata nisu ispunjeni.

„Završili smo proces mirenja i, nažalost, nije došlo do konačnog dogovora, odnosno naši zahtjevi nisu ispunjeni, tako da su se stekli uslovi za ponovno organizovanje štrajka“, kazao je Fajić.

Kao ključna sporna pitanja izdvojio je donošenje novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje i stavljanje van snage postojećeg Pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju zaposlenih, uz usvajanje novog dokumenta koji bi bio rezultat dogovora Sindikata i nadležnog ministarstva.

Fajić je naveo da je tokom ljeta formiran zajednički pregovarački tim, koji je radio na usaglašavanju novog pravilnika i postigao određeni kompromis, ali da predloženi dokument nije prihvaćen za upućivanje u dalju proceduru.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo je potom ponudilo drugačije rješenje, bez učešća sindikalnih predstavnika u njegovoj izradi, što Sindikat nije prihvatio, insistirajući na partnerskom pristupu i poštovanju zakonskih procedura.

Govoreći o ranijim pokušajima osporavanja štrajka, Fajić je potvrdio da je Vlada USK putem pravobranilaštva tražila određivanje privremene mjere zabrane štrajka, ali da sud nije prihvatio taj zahtjev.

„Tu odluku suda u Sindikatu smatramo velikom pobjedom, jer je potvrđeno da smo štrajk organizovali u skladu sa propisanim pravilima“, istakao je Fajić, dodajući da je tužba povučena nakon što je prihvaćen postupak mirenja.

Članica pregovaračkog tima SSVOONK USK Minela Hajrulahović naglasila je da Sindikat ne odustaje od zahtjeva koji se odnose na položaj svih zaposlenih u srednjem obrazovanju, uključujući sekretare, knjigovođe, asistente u nastavi i pomoćne radnike.

„U borbi za prava svih zaposlenih nema odustajanja, nema povlačenja i nema selektivne pravde. Naši zahtjevi ostaju na snazi, a naša borba se nastavlja do njihovog ispunjenja“, poručila je Hajrulahović.

Član pregovaračkog tima SSVOONK USK Asmir Piralić ocijenio je da su stavljanje van snage postojećeg pravilnika o napredovanju i donošenje novih pedagoških standarda od početka predstavljali ključne tačke sporenja između Sindikata i Vlade.

Naglasio je da štrajk smatraju posljednjom mjerom u borbi za ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava, te pozvao Vladu i resorno ministarstvo da do 9. novembra nastave pregovore kako bi se pronašlo rješenje i izbjegla obustava rada u srednjim školama, prenosi Fena.