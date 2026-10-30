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Cvijanović: Obraćanje Bećirovića nije usaglašen stav Predsjedništva BiH

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30.10.2026 19:14

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Održala se i sjednica Savjeta bezbjednosti UN posvećena BiH. Iako su mnogi nakon izvještaja iz OHR-a pravili i prizivali tenzije, protekla sjednica je protekla na način koji nije ispunio njihove želje, navela je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Vidjela se jasna razlika između onih koji zagovaraju vječne intervencije i onih koji govore o potrebi da se okonča era neustavnog nametanja. Posebno je važno što je tokom sjednice potvrđeno da postoji sve izraženije razumijevanje da se politička pitanja u BiH moraju rješavati unutrašnjim dogovorom, a ne nametanjem spolja", navodi Cvijanovićeva na Iksu.

Prema njenim riječima, Republika Srpska ostaje opredijeljena za očuvanje mira, stabilnosti i ustavne pozicije konstitutivnih naroda koji putem dijaloga treba da oblikuju budućnost BiH.

"Inače, što se tiče obraćanja bošnjačkog člana Predsjedništva Denisa Bećirovića, njegov govor nije usaglašen u Predsjedništvu BiH i samim tim predstavlja isključivo njegov lični politički stav", zaključuje Cvijanovićeva u objavi.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Denis Bećirović

Ujedinjene nacije

Predsjedništvo BiH

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