"Amerika potpuno svjesna da nema potrebe za postojanjem OHR-a"

SAD su potpuno svjesne da nakon izbora u BiH i kapaciteta koje su dobile političke strukture unutar BiH više nema nikakve svrhe i potrebe za postojanjem visokog predstavnika, rekao je Srni stručnjak za međunarodne odnose Lučijano Kaluža.

Kaluža smatra da je izlaganje američkog predstavnika u Savjetu bezbjednosti UN Tami Brus dodatno razjasnilo mogućnost zatvaranja OHR-a u BiH kada se formira nova vlast u BiH.

"Jasno je navedeno da će OHR, kada se uspostavi vlast u BiH, odnosno formiraju institucije Predsjedništva BiH, Savjeta ministara i ostali, definitivno izgubiti smisao svog daljnjeg postojanja", rekao je Kaluža Srni.

On je podsjetio da je institucija visokog predstavnika, koja je definisana Dejtonskim mirovnim sporazumom, da nadgleda civilno provođenje ovog sporazuma.

"Evidentno je da su SAD potpuno svjesne, da nakon održanih izbora u BiH i kapaciteta koje su dobile političke strukture unutar BiH, više nema apsolutno nikakve svrhe i potrebe za postojanjem visokog predstavnika", ukazao je Kaluža.

Prema njegovim riječima, na sjednici Savjeta bezbjednosti je rečeno da lideri u BiH nakon izbora imaju puna ovlaštenja da što prije uđu u formiranje vlasti i uspostavljanje institucija kako su definisane Ustavom.

"Ključna riječ je lideri. Ako to uzmemo u kontekst Republike Srpske znamo ko su oni i sa kojima se mora razgovarati i pregovarati, a to uključuje predsjednika Milorada Dodika, odnosno indirektno je rečeno da se mora sa njim razgovarati", pojasnio je Kaluža.

On je rekao da bošnjačke političke strane u Sarajevu moraju napokon da uvide da politika blokada i zatvaranja koju su oni vodili nema nikakvu podršku, posebno američku.

Govoreći o izlaganju ruskog ambasadora pri UN Vasilija Nebenzje, Kaluža je rekao da ruski diplomata u kontinuitetu podržava stavove Republike Srpske.

"Ruski ambasador govori onako kako i jeste, da Republika Srpska nije problem unutar Dejtonskog mirovnog sporazuma, već da zagovara istinsko sprovođenje tog sporazuma kako je napisano, a ne kako se tumači godinama nakon njegovog potpisivanja", naglasio je Kaluža.

On je dodao da je glavna poruka na sjednici Savjeta bezbjednosti da su Rusija i SAD na istom tragu, odnosno da se puna tehnička funkcionalnost BiH mora vratiti u nadležnost lidera političkih struktura koji su dobili mandat na proteklim izborima u BiH.

"Republika Srpska je zbog stava da treba razgovarati unutar BiH bez stranih predstavnika koji bi se miješali u njihove dogovore, bila kažnjena i to je paradoks. Sada se to vraća u smislu stava SAD koji kaže – morate vi razgovarati i način na koji budete razgovarali unutar BiH u stvari je i način kako će biti ugašen OHR", zaključio je Kaluža.