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Budimir: Rasprave o OHR-u treba da se završe

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30.10.2026 19:35

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Министар унутрашњих послова Републике Српске
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da rasprave o OHR-u treba da se završe, te da Srpska neće dopustiti postojanje tutora koji su destabilizovali društvo u BiH.

"Ono što je važno, najmanje tri, vjerovatno i četiri velike zemlje će uskoro da shvate da je postojanje OHR-a u BiH i protektorata koji je nametnuo samo bila greška i da se radi o godinama koje su pojeli skakavci zbog visokog predstavnika", rekao je Budimir novinarima u Bijeljini.

On je istakao da OHR pokušava da u Savjetu bezbjednosti plasira "svoju istinu o BiH", ali da je važno da Vlada Srpske redovno šalje svoje izvještaje kako bi stalne članice Savjeta bezbjednosti pročitale kakvo je stvarno stanje u BiH.

Budimir je naglasio da nijedan visoki predstavnik u BiH nije bio dobar, ali da će Valentin Incko, Pedi Ešdaun i nelegalni Kristijan Šmit ući u istoriju kao najgori tip kolonizatora koji je postojao u BiH.

"Šmit je sigurno ovu zemlju unazadio za jedno desetljeće", rekao je Budimir.

On je naglasio da rasprave o OHR-u treba da se završe.

"To je stav Republike Srpske. Sigurno je da u narednom periodu nećemo dopustiti da imamo tutore koji su na ovaj način destabilizovali društvo u BiH", zaključio je Budimir.

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Tagovi :

Željko Budimir

OHR

zatvaranje OHR-a

MUP Republike Srpske

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