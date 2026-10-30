Krivične prijave zbog murala u Istočnom Sarajevu?

Prije dva dana u Ulici vojvode Radomira Putnika osvanuo je mural. Na muralu je oslikana vojnička kapa sa obilježjima Vojske Republike Srpske, zastava i grb Republike Srpske, kao i ćiriličnim pismom napisano „Dobro došli u Srpsko Sarajevo“.

Zbog murala, Nihad Aličković iz Antidejton pokreta podnio je krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv nepoznatih lica koja su oslikava mural, kao i protiv gradonačelnika Istočnog Sarajeva, Ljubiše Ćosića i načelnika Istočnog Novog Sarajeva, Jovana Katića.

"Koliko ekspresno djelujete u slučaju drugih kršenja zakona te i Ustavnih odredbi, tražim da se i ovaj postupak pokrene što je prije moguće, a tako i istraga zbog utvrđivanja identiteta NN lica zbog crtanja spornog murala", rekao je Nihad Aličković.

Reagovao je i gradonačenik Istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić.

"Lik. Moram slobodno reći lik, tako se izraziti, iz Antidejton pokreta. Neko ko je podnosilac, aktivira cijelu ovu priču. Pa ja mislim, ako ima normalnosti u ovoj zemlji, kad neko pokret koji vodi nazove antidejton, a Ustav BiH leži u tom Dejtonu, dejtonskom mirovnom sporazumu. Onda je logično da on djeluje protiv ustavno, protiv zakonito, a ne mi na neki način koji vodimo ovaj grad, ovu opštinu, apsolutno stojimo i podržavamo ljude koji ukrašavaju na ovaj način ovaj grad", rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Mural nije posvećen Ratku Mladiću, kako se navodi, već vojvodi Stepi Stepanoviću i šapci koja je dio srpske vojničke uniforme. Takođe, nije posvećen odbrambeno-otadžbinskom ratu, već je vezan za srpsku nacionalnu istoriju i oslobođenje ovih krajeva od Austrougara u 20. vijeku, navodi gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić.

"Nijedan mural, koji je u posljednje vrijeme postavljen u Istočnom Sarajevu, ni na koji način nije uperen protiv bilo koga drugog. Mural u ulici Spasovdanska je mural sa amblemom Republike Srpske, sa zastavom RS. Mural u ulici Zmaj Jovinoj je mural koji oslikava Slavka Aleksića, koji je bio ratni vojni komandant na jevrejskom groblju, i ničim i nikada nije uprljao svoje ruke, mislim na krv neprijatelja, na krv nevinih", rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva

Isto mišljenje dijeli i načelnik Istočnog Novog Sarajeva, Jovan Katić.

"Ja u potpunosti smatram da mi nismo ništa loše uradili. Riječ je o istorijskim simbolima jednog naroda, koji ni na koji način ne vrši uvredu prema bilo kome. Niti ima potrebe za bilo kakvim frustracijama koje dolaze iz Sarajeva po pitanju murala koji se oslikavaju na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo", rekao je Jovan Katić, načelnik Istočnog Novog Sarajeva.

Kako objašnjavaju u opštini Istočno Novo Sarajevo, za oslikavanje murala na stambeno-poslovnim objektima neophodna je saglasnost zajednice etažnih vlasnika, nakon čega se zahtjev upućuje opštinskoj upravi.

"Dali smo saglasnost. Postoji zajednica etažnih vlasnika, koji su vlasnici stambeno-poslovnih objekata na kojima se murali iscrtavaju. I oni su se obratili uredno opštini Istočno Novo Sarajevo i mi smo im uredno dali saglasnost da oni mogu da iscrtaju određene murale, koji se trenutno nalaze u opštini Istočno Novo Sarajevo", rekao je Jovan Katić, načelnik Istočnog Novog Sarajeva.

U Gradskoj upravi Istočnog Sarajeva navode da su prilikom oslikavanja murala ispoštovane propisane procedure, te da oni, osim simboličke, imaju i svoju vizuelnu ulogu u uređenju gradskih i stambenih površina.

"Ja ne vidim nikakav razlog da bude prekrečen. Prema tome, ako postoje neke institucije, koje će na bazi nekih zakonskih rješenja reći da je zakon prekršen i da nisu ispoštovane procedure i da taj mural kao takav ne treba tu da stoji, mi ćemo sigurno razgovarati sa tim institucijama" rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Murali su u Istočnom Novom Sarajevu vremenom postali prepoznatljiv dio gradskog ambijenta. Oslikani su na više lokacija, a posvećeni su ličnostima i događajima koji imaju posebno mjesto u kolektivnom sjećanju stanovnika ovog kraja.

Jedan od prvih murala u Istočnom Novom Sarajevu posvećen je Spomenku Gostiću, najmlađem odlikovanom borcu Vojske Republike Srpske. Smješten je u Dečanskoj ulici i vremenom je postao jedan od prepoznatljivijih simbola ovog dijela grada.