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Nešković: Tražim da Blanuša podnese ostavku na mjesto predsjednika SDS-a

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30.10.2026 15:50

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Нешковић: Тражим да Блануша поднесе оставку на мјесто предсједника СДС-а
Foto: ATV

Tražim da Branko Blanuša podnese ostavku i povuče se sa mjesta predsjednika SDS-a, rekao je Želimir Nešković, potpredsjednik i novoizabrani poslanik ove stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

On je poručio da je Blanuša najodgovorniji za stanje u stranci i izborni rezultat SDS-a.

"Tražim da Branko Blanuša podnese ostavku i povuče se sa mjesta predsjednika SDS-a zbog svega što se desilo tokom njegovog rukovođenja strankom“, poručio je Nešković za Provjereno.

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Tagovi :

Branko Blanuša

Želimir Nešković

SDS

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