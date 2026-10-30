Nešković: Tražim da Blanuša podnese ostavku na mjesto predsjednika SDS-a

Tražim da Branko Blanuša podnese ostavku i povuče se sa mjesta predsjednika SDS-a, rekao je Želimir Nešković, potpredsjednik i novoizabrani poslanik ove stranke u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

On je poručio da je Blanuša najodgovorniji za stanje u stranci i izborni rezultat SDS-a.

"Tražim da Branko Blanuša podnese ostavku i povuče se sa mjesta predsjednika SDS-a zbog svega što se desilo tokom njegovog rukovođenja strankom“, poručio je Nešković za Provjereno.