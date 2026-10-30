Logo

Osvojio mandat pa izbačen: Đokić isključio Zorana Kokanovića iz SP-a

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 14:42

Komentari:

0
Освојио мандат па избачен: Ђокић искључио Зорана Кокановића из СП-а
Foto: ATV

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić donio je odluku o isključenju Zorana Kokanovića iz Brčko distrikta iz članstva ove stranke, uz obrazloženje da je svojim postupcima tokom izborne kampanje za Opšte izbore 2026. godine nanio štetu ugledu Socijalističke partije.

Kokanović je na proteklim izborima osvojio mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nastupajući kao kandidat Socijalističke partije.

Kokanović je osvojio ukupno 3.000 preferencijalnih glasova, čime je ostvario najveći broj pojedinačnih glasova među kandidatima ove liste u Izbornoj jedinici šest.

Kokanović je, inače, osvojio više glasova nego Petar Đokić, koji je bio nosilac liste i osvojio 2.918 glasova.

Izborna jedinica šest za Narodnu skupštinu Republike Srpske obuhvata Bijeljinu, Brčko distrikt (birače koji glasaju za Republiku Srpsku), Lopare, Ugljevik, Pelagićevo, Donji Žabar i Šamac.

(Nezavisne)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zoran Kokanović

Petar Đokić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Зграда институција Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske: Neostvarivost agende za zatvaranje OHR-a, PIK nema ovlašćenja

1 h

1
Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића

Republika Srpska

Pola godine od smrti Bobana Kusturića; Dodik: "Bio je prijatelj i oslonac"

1 h

0
Ротација полиције Републике Српске

Republika Srpska

Optužena majka: Ostavila bolesnog sinčića i otišla u inostranstvo, dijete preminulo

2 h

0
Додик, Цвијановић и Минић у Прњавору

Republika Srpska

Dodik sa rukovodstvom prnjavorskog SNSD-a: Nastavljamo bez izgovora i bez odustajanja

2 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima