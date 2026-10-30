Osvojio mandat pa izbačen: Đokić isključio Zorana Kokanovića iz SP-a

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić donio je odluku o isključenju Zorana Kokanovića iz Brčko distrikta iz članstva ove stranke, uz obrazloženje da je svojim postupcima tokom izborne kampanje za Opšte izbore 2026. godine nanio štetu ugledu Socijalističke partije.

Kokanović je na proteklim izborima osvojio mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nastupajući kao kandidat Socijalističke partije.

Kokanović je osvojio ukupno 3.000 preferencijalnih glasova, čime je ostvario najveći broj pojedinačnih glasova među kandidatima ove liste u Izbornoj jedinici šest.

Kokanović je, inače, osvojio više glasova nego Petar Đokić, koji je bio nosilac liste i osvojio 2.918 glasova.

Izborna jedinica šest za Narodnu skupštinu Republike Srpske obuhvata Bijeljinu, Brčko distrikt (birače koji glasaju za Republiku Srpsku), Lopare, Ugljevik, Pelagićevo, Donji Žabar i Šamac.

(Nezavisne)