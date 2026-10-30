Vlada Srpske: Neostvarivost agende za zatvaranje OHR-a, PIK nema ovlašćenja

Takozvana "Agenda pet plus dva" za zatvaranje OHR-a nema nikakav pravni osnov, niti legitimitet, jer ju je sačinio OHR 2008. godine, a podržale članice samoproklamovane grupe država koja sebe naziva Upravnim odborom Savjeta za implementaciju mira, navedeno je u izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN.

Takozvana "Agenda pet plus dva" za zatvaranje OHR-a nema nikakav pravni osnov, niti legitimitet, jer ju je sačinio OHR 2008. godine, a podržale članice samoproklamovane grupe država koja sebe naziva Upravnim odborom Savjeta za implementaciju mira, navedeno je u izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN.

"PIK, čije postojanje Dejtonski sporazum niti predviđa niti uopšte pominje, nema nikakvo pravno ovlašćenje da utvrđuje uslove za zatvaranje OHR-a. Štaviše, PIK uopšte nema nikakva pravna ovlašćenja", naveli su iz Vlade.

U izvještaju je napomenuto da se u praksi pokazalo da je navedenu agendu nemoguće u potpunosti ispuniti, čime se OHR-u i njegovom birokratskom aparatu praktično obezbjeđuje vječno postojanje.

"Bošnjačke političke stranke u BiH, koje u OHR-u vide moćnog političkog saveznika, nikada neće dozvoliti da se `Agenda pet plus dva` ispuni, jer se nadaju da će OHR ostati u BiH na neodređeno vrijeme. Čak i bivši visoki predstavnici podržavaju zatvaranje OHR-a, ne uslovljavajući ga ispunjavanjem te agende", piše u Izvještaju.

Istaknuto je da OHR, kao administrativna struktura, nema sopstveni osnivački akt, zakonske nadležnosti niti bilo kakvu legitimnu ulogu, već postoji isključivo kao kancelarija koja pruža administrativnu podršku visokom predstavniku, čiji je pravni mandat u potpunosti utvrđen Aneksom 10. Dejtonskog sporazuma.

Savjet bezbjednosti UN danas će raspravljati o stanju u BiH, a pred članicama će se naći izvještaji Vlade Republike Srpske i OHR-a.

(SRNA)