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Pola godine od smrti Bobana Kusturića; Dodik: "Bio je prijatelj i oslonac"

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30.10.2026 14:27

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Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића
Foto: RTRS

Na današnji dan sjećamo se Bobana Kusturića. Prošlo je skoro pola godine bez čovjeka koji je bio mnogo više od direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske - bio je prijatelj, bio je oslonac i bio je čovjek koji je znao da se sve veliko pravi tiho, iza kulisa, bez pompe, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Istakao je da je sve ovo što je danas Helikopterski servis, sačuvana flota, uvježbane posade i spremnost da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, od poplava do požara, u velikoj mjeri njegovo djelo.

"Boban nije ostajao na zemlji, već je bio prvi tamo gdje je bilo najteže. Danas sam u ovom danu sjećanja srcem i mislima uz porodicu Kusturić, njegove najmilije. Njihov bol je najveći i njima dugujemo najviše pažnje i poštovanja. Neka ti je vječna slava i hvala", istakao je Dodik.

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Milorad Dodik

Boban Kusturić

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