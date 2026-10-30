Pola godine od smrti Bobana Kusturića; Dodik: "Bio je prijatelj i oslonac"

Na današnji dan sjećamo se Bobana Kusturića. Prošlo je skoro pola godine bez čovjeka koji je bio mnogo više od direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske - bio je prijatelj, bio je oslonac i bio je čovjek koji je znao da se sve veliko pravi tiho, iza kulisa, bez pompe, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Istakao je da je sve ovo što je danas Helikopterski servis, sačuvana flota, uvježbane posade i spremnost da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, od poplava do požara, u velikoj mjeri njegovo djelo.

"Boban nije ostajao na zemlji, već je bio prvi tamo gdje je bilo najteže. Danas sam u ovom danu sjećanja srcem i mislima uz porodicu Kusturić, njegove najmilije. Njihov bol je najveći i njima dugujemo najviše pažnje i poštovanja. Neka ti je vječna slava i hvala", istakao je Dodik.